Упругая и подтянутая грудь вам гарантирована: какое упражнение идеально для проработки этих мышц?

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Тренажёр кроссовер прекрасно помогает проработать разные группы мышц, нужно только знать, как его правильно использовать.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

"Сведение рук в кроссовере — одно из наиболее эффективных изолирующих упражнений для проработки грудных мышц", — цитирует тренера Виктора Громова "Чемпионат".

Сведение рук перед собой:

Крепления строп должны быть сверху. Вы должны выбрать правильный вектор движения, в котором лучше всего будете чувствовать сокращение в средней части грудной мышцы.

Сначала схватите одну рукоять, а затем — вторую. Встаньте в центр тренажёра так, чтобы натяжение строп было одинаковым.

С прямой спиной наклоните корпус немного вперёд. Руки согните в локтях и разведите в стороны к креплению тросов, но не слишком широко. В верхней точке плечо находится в одной плоскости с корпусом. Угол между плечом и корпусом меньше 90 градусов;

На выдохе сведите руки перед собой, кисти должны сойтись на уровне талии. Грудь должна быть напряжена.

В этом варианте ошибочно делать слишком сильное растяжение руками в сторону и сутулиться.

Уточнения

Больша́я грудна́я мы́шца (лат. musculus pectoralis major) — крупная поверхностная мышца веерообразной формы, расположенная на передней поверхности груди.

