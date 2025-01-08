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Упругая и подтянутая грудь вам гарантирована: какое упражнение идеально для проработки этих мышц?

1:14
Спорт

Тренажёр кроссовер прекрасно помогает проработать разные группы мышц, нужно только знать, как его правильно использовать.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

"Сведение рук в кроссовере — одно из наиболее эффективных изолирующих упражнений для проработки грудных мышц", — цитирует тренера Виктора Громова "Чемпионат".

Сведение рук перед собой:

  • Крепления строп должны быть сверху. Вы должны выбрать правильный вектор движения, в котором лучше всего будете чувствовать сокращение в средней части грудной мышцы.
  • Сначала схватите одну рукоять, а затем — вторую. Встаньте в центр тренажёра так, чтобы натяжение строп было одинаковым.
  • С прямой спиной наклоните корпус немного вперёд. Руки согните в локтях и разведите в стороны к креплению тросов, но не слишком широко. В верхней точке плечо находится в одной плоскости с корпусом. Угол между плечом и корпусом меньше 90 градусов;
  • На выдохе сведите руки перед собой, кисти должны сойтись на уровне талии. Грудь должна быть напряжена.

В этом варианте ошибочно делать слишком сильное растяжение руками в сторону и сутулиться.

Уточнения

Больша́я грудна́я мы́шца (лат. musculus pectoralis major) — крупная поверхностная мышца веерообразной формы, расположенная на передней поверхности груди. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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