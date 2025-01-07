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Рельефный пресс после 40 лет: это упражнение прокачает мышцы кора

2:13
Спорт

Одно из самых известных упражнений для проработки мышц кора — скручивания. Его можно делать, как в спортзале, так и дома.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Чтобы избежать травм и добиться рельефного пресса, важно выполнять упражнение с правильной техникой.

"Скручивания на пресс — одно из наиболее популярных и эффективных упражнений, применяемых в фитнесе и спортивной подготовке для укрепления мышц живота", — цитирует тренера Анну Фёдорову "Чемпионат".

Классические скручивания:

  • Исходное положение: лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы должны быть прижаты к полу на ширине плеч. Руки скрестите на груди или уберите за голову, но на затылок не давите. Локти направлены в стороны.
  • На выдохе медленно поднимайте верхнюю часть тела до нижнего края лопаток, напрягая мышцы живота, при этом старайтесь не отрывать поясницу от пола. Локти должны стремиться к коленям, а не к центру бедра, подбородок направляйте вверх.
  • В верхней точке движения задержитесь на 1-2 секунды, ощущая напряжение в мышцах пресса.
  • На вдохе плавно вернитесь в исходное положение, не расслабляя мышцы живота.
  • Делайте упражнение медленно без резких движений.

Косые скручивания:

  • Исходное положение: лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы должны быть прижаты к полу на ширине плеч. Руки зафиксируйте за головой, локти разведены в стороны.
  • На выдохе поднимайте корпус вверх, направляя грудную клетку к коленям. Когда лопатки оторвутся от пола, поверните корпус влево, тянитесь правым локтем к левому колену.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Повторите в другую сторону.

Вертикальные скручивания:

  • Встаньте прямо, расправьте плечи, ноги расположите на ширине плеч и поднимите руки над головой.
  • На выдохе наклонитесь вниз и вбок, стараясь коснуться рукой противоположной ноги.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую сторону.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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