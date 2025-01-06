Перерыв в тренировках: как он помогает достичь лучших результатов

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Прогресс в спорте — главная мотивация для большинства. Но что делать, если результат вдруг останавливается? Физиолог и член Британского общества исследования сердечно-сосудистой системы, Дэниел Брейсон, объяснил, когда стоит прекратить тренировки.

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Зачем нужна пауза

По словам Брейсона, главным сигналом для перерыва становится отсутствие видимого прогресса. Если усилия не приводят к улучшению формы или результатов, стоит дать организму время на восстановление.

"Задача такого разгрузочного периода заключается в том, чтобы позволить телу залечить повреждения, возникающие из-за интенсивных тренировок", — отметил эксперт.

Он советует делать недельные паузы каждые полтора-два месяца. Это помогает укрепить мышцы, избежать перетренированности и повысить общую эффективность занятий.

Эффективность важнее количества

Еще один совет от физиолога — сосредоточиться на качестве упражнений. Часто люди зацикливаются на количестве подходов и повторений, забывая об их правильном выполнении.

Как снять боль в мышцах

Для снятия мышечной боли после тренировок лучше всего помогает растяжка. Её следует выполнять как до, так и после занятий. Это улучшает кровообращение, снижает риск травм и ускоряет восстановление.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

