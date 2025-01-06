Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запеченная утка с яблоками и апельсинами: беспроигрышный рецепт для торжества
Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран
Правильный выбор места для высадки рассады баклажанов
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
Ледовые хребты Арктики исчезают: неожиданные данные за 30 лет наблюдений
Секреты безопасного питания: холестерин под контролем
Исландия возглавила рейтинг мест для спокойного отдыха
Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию
Как правильно обращаться с холкой кошки: советы для владельцев

Простое движение для плоского живота и рельефного пресса

1:19
Спорт

Выпирающий живот — проблема, знакомая многим. Фитнес-тренер Иванна Идуш поделилась эффективным упражнением, которое помогает укрепить пресс и избавиться от этой неприятности.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Секрет в простоте

Упражнение "велосипед" отлично прорабатывает как глубокие, так и поверхностные мышцы пресса. Особенно важно, что оно задействует поперечную мышцу живота — одну из самых сложных для тренировки.

Как выполнять "велосипед":

  • Лягте на спину, плотно прижав поясницу к полу.
  • Руки держите за головой, прикасаясь пальцами, шея при этом должна быть расслаблена.
  • Поднимите ноги, согнутые в коленях под прямым углом.
  • Поочередно вытягивайте ноги вперед и подтягивайте их к груди.
  • На выдохе направляйте локоть к противоположному колену, а на вдохе возвращайтесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение медленно, соблюдая технику. Рекомендуется делать 2-3 подхода по 20 повторений.

Дополнительный совет для здоровья ног

Ранее тренер Акулина Бахтурина рассказала о пользе подъема ног на стену. Это упражнение способствует профилактике варикоза, снижает риск тромбов и помогает расслабиться после трудного дня.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Недвижимость
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце Аудио 
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц
Садоводство, цветоводство
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
Ледовые хребты Арктики исчезают: неожиданные данные за 30 лет наблюдений
Секреты безопасного питания: холестерин под контролем
Простое движение для плоского живота и рельефного пресса
Исландия возглавила рейтинг мест для спокойного отдыха
Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию
Как правильно обращаться с холкой кошки: советы для владельцев
Как приготовить узвар, чтобы он был и полезным и вкусным
Как убрать растяжки в домашних условиях и сделать кожу гладкой?
Риски подержанных авто: как избежать ошибок при покупке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.