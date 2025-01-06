Простое движение для плоского живота и рельефного пресса

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Выпирающий живот — проблема, знакомая многим. Фитнес-тренер Иванна Идуш поделилась эффективным упражнением, которое помогает укрепить пресс и избавиться от этой неприятности.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Секрет в простоте

Упражнение "велосипед" отлично прорабатывает как глубокие, так и поверхностные мышцы пресса. Особенно важно, что оно задействует поперечную мышцу живота — одну из самых сложных для тренировки.

Как выполнять "велосипед":

Лягте на спину, плотно прижав поясницу к полу.

Руки держите за головой, прикасаясь пальцами, шея при этом должна быть расслаблена.

Поднимите ноги, согнутые в коленях под прямым углом.

Поочередно вытягивайте ноги вперед и подтягивайте их к груди.

На выдохе направляйте локоть к противоположному колену, а на вдохе возвращайтесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение медленно, соблюдая технику. Рекомендуется делать 2-3 подхода по 20 повторений.

Дополнительный совет для здоровья ног

Ранее тренер Акулина Бахтурина рассказала о пользе подъема ног на стену. Это упражнение способствует профилактике варикоза, снижает риск тромбов и помогает расслабиться после трудного дня.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

