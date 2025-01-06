Простое движение для плоского живота и рельефного пресса

Выпирающий живот — проблема, знакомая многим. Фитнес-тренер Иванна Идуш поделилась эффективным упражнением, которое помогает укрепить пресс и избавиться от этой неприятности.
Упражнение "велосипед" отлично прорабатывает как глубокие, так и поверхностные мышцы пресса. Особенно важно, что оно задействует поперечную мышцу живота — одну из самых сложных для тренировки.
Как выполнять "велосипед":
Выполняйте упражнение медленно, соблюдая технику. Рекомендуется делать 2-3 подхода по 20 повторений.
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