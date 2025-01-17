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Мышечный потенциал женщин: мифы и реальность

3:10
Спорт

Многие считают, что женщины неспособны нарастить мышцы так же эффективно, как мужчины, из-за более низкого уровня тестостерона. Однако исследования и практика доказывают обратное. Давайте разберём, почему женский организм имеет не меньший, а иногда даже больший потенциал для роста мышц.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Тестостерон и рост мышц

Хотя уровень тестостерона у женщин примерно в 15 раз ниже, это вовсе не значит, что их мышечный потенциал ограничен. У женщин метаболизм белка работает так же эффективно, как у мужчин. А иногда, при одинаковой мышечной массе, скорость синтеза мышечного белка у женщин даже выше.

Основную роль здесь играют другие гормоны:

  • Гормон роста (в 3 раза больше, чем у мужчин) стимулирует регенерацию мышц.
  • Эстроген защищает мышцы от разрушения и способствует их восстановлению.

Кроме того, эстроген укрепляет связки, кости и сухожилия, снижая риск травм.

Разница в мышечной массе

У женщин-атлетов мышечная масса составляет около 85% от мужской. Разница в 15% объясняется:

  • Необходимостью в более высоком уровне жира (12% у женщин против 3% у мужчин) для гормонального баланса.
  • Социальными факторами. Женщины реже занимаются спортом, и конкуренция среди спортсменок ниже.
  • Заниженными ожиданиями. Психологический настрой играет важную роль, а вера в успех значительно ускоряет прогресс.

Преимущества женской физиологии в спорте

Женский организм по-своему уникален, что даёт определённые плюсы в тренировках:

  • Быстрое восстановление: женщины меньше устают после физических нагрузок.
  • Антикатаболический эффект: эстроген снижает разрушение мышечных тканей.
  • Укрепление опорно-двигательного аппарата: связки, суставы и сухожилия находятся под защитой эстрогена.

Тренировки: мифы о различиях

Различия в тренировках для мужчин и женщин больше связаны с акцентами на определённые группы мышц, чем с физиологией. Основные правила роста мышц одинаковы:

  • Регулярность и прогрессия нагрузки.
  • Правильное питание с достаточным количеством белка.
  • Акцент на технику выполнения упражнений.

Женский бодибилдинг — это процесс формирования фигуры, схожий с мужским. Единственное отличие — акцент на ягодицы, бедра и пресс.

Мифы о низком мышечном потенциале

Представление о том, что женщины не могут нарастить мышечную массу из-за низкого уровня тестостерона, ошибочно. Благодаря гормону роста и эстрогену женщины обладают своими преимуществами, которые позволяют не только эффективно тренироваться, но и избегать травм.

Главное в тренировках — настрой, дисциплина и грамотный подход. Женщины способны достигать впечатляющих результатов, если не боятся тяжёлых весов и доверяют науке.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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