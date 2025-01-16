Травмы плеча в спортзале: как их избежать и что делать при боли

Травмы плеча — одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно в силовых видах спорта. Неправильная техника, несоблюдение безопасности и чрезмерные нагрузки становятся основными причинами повреждений. Давайте разберёмся, как возникают такие травмы, какие упражнения опасны и что делать в случае повреждения.
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Гантели
Почему возникают травмы плеча
Основные причины травм:
Перегрузка суставной сумки плечевого сустава.
Перерастяжение связок и мышц.
Надрыв хрящевого кольца, которое обеспечивает стабильность сустава.
Неправильная техника упражнений или чрезмерно большой вес.
Травмоопасные упражнения
Наибольшую нагрузку на плечевой сустав создают следующие упражнения:
Жим штанги лежа.
Жим штанги из-за головы.
Разведение гантелей в стороны в наклоне.
Тяга к груди.
Импичмент-синдром — частая проблема у спортсменов, возникающая из-за слабости вращающих мышц плеча. Наиболее опасны в этом плане подтягивания, армейский жим и тяга верхнего блока.
Вывих плеча: симптомы и первая помощь
Признаки вывиха:
Резкая боль и хруст.
Изменение формы сустава.
Невозможность двигать рукой.
Что делать
Прекратите тренировку.
Зафиксируйте руку в удобном положении.
Приложите лед для уменьшения отёка.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Самостоятельно вправлять сустав нельзя!
Другие травмы плеча
Тендинит: воспаление сухожилий, сопровождающееся болью и отёком.
Бурсит: воспаление суставной сумки, вызывающее сильный отёк и боль.