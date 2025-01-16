Травмы плеча в спортзале: как их избежать и что делать при боли

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Травмы плеча — одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно в силовых видах спорта. Неправильная техника, несоблюдение безопасности и чрезмерные нагрузки становятся основными причинами повреждений. Давайте разберёмся, как возникают такие травмы, какие упражнения опасны и что делать в случае повреждения.

Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гантели

Почему возникают травмы плеча

Основные причины травм:

Перегрузка суставной сумки плечевого сустава.

Перерастяжение связок и мышц.

Надрыв хрящевого кольца, которое обеспечивает стабильность сустава.

Неправильная техника упражнений или чрезмерно большой вес.

Травмоопасные упражнения

Наибольшую нагрузку на плечевой сустав создают следующие упражнения:

Жим штанги лежа.

Жим штанги из-за головы.

Разведение гантелей в стороны в наклоне.

Тяга к груди.

Импичмент-синдром — частая проблема у спортсменов, возникающая из-за слабости вращающих мышц плеча. Наиболее опасны в этом плане подтягивания, армейский жим и тяга верхнего блока.

Вывих плеча: симптомы и первая помощь

Признаки вывиха:

Резкая боль и хруст.

Изменение формы сустава.

Невозможность двигать рукой.

Что делать

Прекратите тренировку.

Зафиксируйте руку в удобном положении.

Приложите лед для уменьшения отёка.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Самостоятельно вправлять сустав нельзя!

Другие травмы плеча

Тендинит: воспаление сухожилий, сопровождающееся болью и отёком.

воспаление сухожилий, сопровождающееся болью и отёком. Бурсит: воспаление суставной сумки, вызывающее сильный отёк и боль.

воспаление суставной сумки, вызывающее сильный отёк и боль. Плечо пловца: разрыв мышц, окружающих плечевой сустав.

разрыв мышц, окружающих плечевой сустав. Переломы: редкие, но опасные травмы, требующие гипса или хирургического вмешательства.

Лечение и восстановление

При вывихе: вправление сустава только врачом, затем иммобилизация.

вправление сустава только врачом, затем иммобилизация. При ушибах: холод, тугая повязка, использование противовоспалительных мазей.

холод, тугая повязка, использование противовоспалительных мазей. Медикаментозное лечение: препараты для снятия боли и воспаления (Ибупрофен, Кетанов).

Этапы восстановления

Первая неделя: полный покой для сустава, использование противовоспалительных средств.

Вторая неделя: лёгкая разминка без отягощений.

Третья неделя и далее: постепенное увеличение нагрузки, выполнение силовых упражнений с минимальным весом.

Важно: избегайте работы через боль, тщательно разминайтесь перед тренировками и используйте добавки для укрепления суставов и связок.

Как предотвратить травмы

Тщательно разминайтесь перед тренировками.

Избегайте травмоопасных упражнений или выполняйте их с правильной техникой.

Постепенно увеличивайте рабочие веса.

Проходите профилактические курсы для укрепления суставов и связок.

Уточнения

Плечо — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости.

