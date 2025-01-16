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Травмы плеча в спортзале: как их избежать и что делать при боли

3:07
Спорт

Травмы плеча — одна из самых частых проблем, с которыми сталкиваются спортсмены, особенно в силовых видах спорта. Неправильная техника, несоблюдение безопасности и чрезмерные нагрузки становятся основными причинами повреждений. Давайте разберёмся, как возникают такие травмы, какие упражнения опасны и что делать в случае повреждения.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

Почему возникают травмы плеча

Основные причины травм:

  • Перегрузка суставной сумки плечевого сустава.
  • Перерастяжение связок и мышц.
  • Надрыв хрящевого кольца, которое обеспечивает стабильность сустава.
  • Неправильная техника упражнений или чрезмерно большой вес.

Травмоопасные упражнения

Наибольшую нагрузку на плечевой сустав создают следующие упражнения:

  • Жим штанги лежа.
  • Жим штанги из-за головы.
  • Разведение гантелей в стороны в наклоне.
  • Тяга к груди.

Импичмент-синдром — частая проблема у спортсменов, возникающая из-за слабости вращающих мышц плеча. Наиболее опасны в этом плане подтягивания, армейский жим и тяга верхнего блока.

Вывих плеча: симптомы и первая помощь

Признаки вывиха:

  • Резкая боль и хруст.
  • Изменение формы сустава.
  • Невозможность двигать рукой.

Что делать

  • Прекратите тренировку.
  • Зафиксируйте руку в удобном положении.
  • Приложите лед для уменьшения отёка.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Самостоятельно вправлять сустав нельзя!

Другие травмы плеча

  • Тендинит: воспаление сухожилий, сопровождающееся болью и отёком.
  • Бурсит: воспаление суставной сумки, вызывающее сильный отёк и боль.
  • Плечо пловца: разрыв мышц, окружающих плечевой сустав.
  • Переломы: редкие, но опасные травмы, требующие гипса или хирургического вмешательства.

Лечение и восстановление

  • При вывихе: вправление сустава только врачом, затем иммобилизация.
  • При ушибах: холод, тугая повязка, использование противовоспалительных мазей.
  • Медикаментозное лечение: препараты для снятия боли и воспаления (Ибупрофен, Кетанов).

Этапы восстановления

  • Первая неделя: полный покой для сустава, использование противовоспалительных средств.
  • Вторая неделя: лёгкая разминка без отягощений.
  • Третья неделя и далее: постепенное увеличение нагрузки, выполнение силовых упражнений с минимальным весом.

Важно: избегайте работы через боль, тщательно разминайтесь перед тренировками и используйте добавки для укрепления суставов и связок.

Как предотвратить травмы

  • Тщательно разминайтесь перед тренировками.
  • Избегайте травмоопасных упражнений или выполняйте их с правильной техникой.
  • Постепенно увеличивайте рабочие веса.
  • Проходите профилактические курсы для укрепления суставов и связок.

Уточнения

Плечо — часть верхней конечности, соответствующая плечевой кости.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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