Почему у спортсменов часто падает сахар: разбор причин гипогликемии

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Гипогликемия, или снижение уровня глюкозы в крови, представляет серьёзную проблему для спортсменов, особенно при интенсивных и длительных физических нагрузках. Разберём основные проявления этого состояния и меры первой помощи.

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Когда может возникнуть гипогликемия

Чаще всего гипогликемия развивается в ходе длительных и энергозатратных тренировок или соревнований. В группу риска входят:

Бегуны на сверхдлинные дистанции.

Участники многодневных велогонок.

Лыжники на марафонских дистанциях.

Пловцы в многочасовых заплывах.

Длительное использование мышцами энергии из углеводов может истощить запасы гликогена, что и приводит к падению уровня сахара в крови.

Признаки начального этапа гипогликемии

На первых стадиях гипогликемия может проявляться следующими симптомами:

Сильное чувство голода.

Усталость и слабость.

Раздражительность и беспокойство.

Затруднения речи.

Нарушения координации, вплоть до нелогичных действий (например, движение в обратном направлении от цели).

Важно: на этой стадии ещё можно предотвратить развитие осложнений, просто восполнив уровень сахара в крови.

Симптомы гипогликемического обморока

Если своевременно не принять углеводы, состояние может ухудшиться:

Появление головокружения.

Холодный пот и тремор.

Возможна потеря сознания.

Первая помощь

При сознании пострадавшего

Дайте спортсмену:

Сладкий чай.

Несколько кусочков сахара.

Пару ложек сахарного песка или любой другой быстрый источник глюкозы.

Если потеря сознания уже произошла

Немедленно вызовите скорую помощь. В ожидании врачей обеспечьте пострадавшему горизонтальное положение, приподняв ноги.

Гипогликемическая кома

Если не оказать помощь вовремя, гипогликемия может привести к коме. Это состояние характеризуется полным отключением сознания, отсутствием реакций на раздражители и нарушением работы жизненно важных функций. Гипогликемическая кома требует срочной госпитализации и профессионального медицинского вмешательства.

Как избежать гипогликемии

Для предотвращения гипогликемии важно:

Контролировать уровень сахара перед, во время и после тренировок.

Поддерживать правильное питание, включая углеводы, способные обеспечить энергией на протяжении всего мероприятия.

Использовать спортивные гели и напитки, богатые быстрыми углеводами, во время продолжительных нагрузок.

Гипогликемия — состояние, которое можно предотвратить при внимательном отношении к своему организму. Знание первых признаков и своевременное вмешательство помогут избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Гипогликеми́я (от др.-греч. ὑπό - снизу, под + γλυκύς - сладкий + αἷμα - кровь) — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.

