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Почему у спортсменов часто падает сахар: разбор причин гипогликемии

2:57
Спорт

Гипогликемия, или снижение уровня глюкозы в крови, представляет серьёзную проблему для спортсменов, особенно при интенсивных и длительных физических нагрузках. Разберём основные проявления этого состояния и меры первой помощи.

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

Когда может возникнуть гипогликемия

Чаще всего гипогликемия развивается в ходе длительных и энергозатратных тренировок или соревнований. В группу риска входят:

  • Бегуны на сверхдлинные дистанции.
  • Участники многодневных велогонок.
  • Лыжники на марафонских дистанциях.
  • Пловцы в многочасовых заплывах.

Длительное использование мышцами энергии из углеводов может истощить запасы гликогена, что и приводит к падению уровня сахара в крови.

Признаки начального этапа гипогликемии

На первых стадиях гипогликемия может проявляться следующими симптомами:

  • Сильное чувство голода.
  • Усталость и слабость.
  • Раздражительность и беспокойство.
  • Затруднения речи.
  • Нарушения координации, вплоть до нелогичных действий (например, движение в обратном направлении от цели).

Важно: на этой стадии ещё можно предотвратить развитие осложнений, просто восполнив уровень сахара в крови.

Симптомы гипогликемического обморока

Если своевременно не принять углеводы, состояние может ухудшиться:

  • Появление головокружения.
  • Холодный пот и тремор.
  • Возможна потеря сознания.

Первая помощь

При сознании пострадавшего

Дайте спортсмену:

  • Сладкий чай.
  • Несколько кусочков сахара.
  • Пару ложек сахарного песка или любой другой быстрый источник глюкозы.

Если потеря сознания уже произошла

  • Немедленно вызовите скорую помощь. В ожидании врачей обеспечьте пострадавшему горизонтальное положение, приподняв ноги.

Гипогликемическая кома

Если не оказать помощь вовремя, гипогликемия может привести к коме. Это состояние характеризуется полным отключением сознания, отсутствием реакций на раздражители и нарушением работы жизненно важных функций. Гипогликемическая кома требует срочной госпитализации и профессионального медицинского вмешательства.

Как избежать гипогликемии

Для предотвращения гипогликемии важно:

  • Контролировать уровень сахара перед, во время и после тренировок.
  • Поддерживать правильное питание, включая углеводы, способные обеспечить энергией на протяжении всего мероприятия.
  • Использовать спортивные гели и напитки, богатые быстрыми углеводами, во время продолжительных нагрузок.

Гипогликемия — состояние, которое можно предотвратить при внимательном отношении к своему организму. Знание первых признаков и своевременное вмешательство помогут избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Гипогликеми́я (от др.-греч. ὑπό - снизу, под + γλυκύς - сладкий + αἷμα - кровь) — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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