Почему у спортсменов часто падает сахар: разбор причин гипогликемии

Гипогликемия, или снижение уровня глюкозы в крови, представляет серьёзную проблему для спортсменов, особенно при интенсивных и длительных физических нагрузках. Разберём основные проявления этого состояния и меры первой помощи.
Чаще всего гипогликемия развивается в ходе длительных и энергозатратных тренировок или соревнований. В группу риска входят:
Длительное использование мышцами энергии из углеводов может истощить запасы гликогена, что и приводит к падению уровня сахара в крови.
На первых стадиях гипогликемия может проявляться следующими симптомами:
Важно: на этой стадии ещё можно предотвратить развитие осложнений, просто восполнив уровень сахара в крови.
Если своевременно не принять углеводы, состояние может ухудшиться:
Дайте спортсмену:
Если не оказать помощь вовремя, гипогликемия может привести к коме. Это состояние характеризуется полным отключением сознания, отсутствием реакций на раздражители и нарушением работы жизненно важных функций. Гипогликемическая кома требует срочной госпитализации и профессионального медицинского вмешательства.
Для предотвращения гипогликемии важно:
Гипогликемия — состояние, которое можно предотвратить при внимательном отношении к своему организму. Знание первых признаков и своевременное вмешательство помогут избежать серьёзных последствий.
Гипогликеми́я (от др.-греч. ὑπό - снизу, под + γλυκύς - сладкий + αἷμα - кровь) — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.
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