Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что посмотреть в Алматы?
Очереди на границе Польши и Белоруссии: что сказал Лукашенко?
Оказывается, мы принимали витамин D неправильно: его нужно употреблять вместе с хлебом и вот почему
Почему собака писается от радости: норма или проблема
Вот как часто нужно стричь кончики. Советы парикмахеров
Эра ИИ: почему работодатели ищут людей с развитыми мягкими навыками
Как не попасть под штраф: важные изменения для владельцев квартир в 2025 году
Рецепт необычного салата с запечённой тыквой
Спрос растёт — Макфа закупает муку у сторонних производителей

Глубокий присед без риска: как страховать себя правильно

3:10
Спорт

Приседания со штангой — эффективное, но требующее предельного внимания упражнение. Несоблюдение техники безопасности и игнорирование страховки могут привести к серьёзным травмам. Вот основные рекомендации, которые помогут избежать неприятных последствий.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

Роль страховки

Когда вмешиваются помощники

Если движение грифа становится нестабильным, помощник должен незамедлительно предотвратить ухудшение техники. В случае двух помощников их действия должны быть скоординированными: один дал команду — другой сразу реагирует.

Если помощь оказывает один человек, он встаёт позади атлета, ноги расставлены для устойчивости. Однако помощь должна быть ограниченной — лишь для преодоления "мёртвой точки". Если усилия одного помощника недостаточны, лучше доверить вес стойкам безопасности или силовой раме.

Трое помощников — максимум контроля

Во время выполнения повторений с максимальным весом рекомендуется участие трёх помощников: по одному на каждый конец грифа и один позади. Их действия должны быть синхронными, особенно если требуется снять штангу с атлета. Но форсированные повторения лучше исключить — риск травм в этом случае возрастает.

Правильная техника — основа безопасности

Контроль спины

Держите спину плоской на протяжении всего движения. Для этого необходима хорошая растяжка бицепсов бедра, ягодиц и приводящих мышц. В нижней точке округление спины повышает нагрузку на позвоночник, увеличивая риск травм. Чтобы проверить свою технику, выполните приседания с лёгким весом перед зеркалом.

Глубина приседаний

Идеальной глубиной считается уровень "параллели", когда верхняя часть бёдер параллельна полу. Однако, если в этой точке спина начинает округляться или возникают боли, стоит сократить амплитуду движения. В таком случае рекомендуется установить ограничители в силовой раме, чтобы они фиксировали безопасную глубину.

Профилактика травм

Растяжка и укрепление

Недостаточная гибкость мышц часто становится причиной неправильной техники. Регулярно работайте над растяжкой бицепсов бедра, приводящих мышц и ягодиц. Укрепление поясничных мышц с помощью становой тяги на прямых ногах поможет лучше контролировать спину.

Коррекция техники

Перенос нагрузки на пятки, а не на носки, позволяет сохранять вертикальную траекторию грифа и снижает нагрузку на колени. Попробуйте приседания с ограничителями, постепенно увеличивая глубину, чтобы улучшить технику без риска травм.

Когда сократить глубину приседаний

Если болевые ощущения в пояснице или коленях сохраняются даже при правильной технике, ограничьте глубину движения. Используйте силовую раму, чтобы установить безопасные точки опоры для грифа. Приседания с ограничителями позволят вам продолжать тренировки без риска травм, сохраняя эффективность.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале
Наука и техника
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале Аудио 
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Недвижимость
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Последние материалы
Как Команда мечты заботится о детях и делает мир лучше
Что посмотреть в Алматы?
Очереди на границе Польши и Белоруссии: что сказал Лукашенко?
Оказывается, мы принимали витамин D неправильно: его нужно употреблять вместе с хлебом и вот почему
Почему собака писается от радости: норма или проблема
Вот как часто нужно стричь кончики. Советы парикмахеров
Эра ИИ: почему работодатели ищут людей с развитыми мягкими навыками
Как не попасть под штраф: важные изменения для владельцев квартир в 2025 году
Рецепт необычного салата с запечённой тыквой
Спрос растёт — Макфа закупает муку у сторонних производителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.