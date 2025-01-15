Мышечные травмы на тренировке: как вернуться в спорт быстрее

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Растяжения мышц и связок — одна из самых частых травм в спорте и повседневной жизни. Понимание классификации и правильное оказание первой помощи помогают избежать осложнений и ускорить восстановление.

Фото: Openverse by focusonmore.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Травма

Что такое растяжение

Растяжение — это повреждение мышц, связок или сухожилий, возникающее при чрезмерной нагрузке. Оно бывает трёх степеней:

Лёгкая (1 степень): повреждено менее 25% волокон. Сопровождается слабой болью и небольшим отёком, подвижность сохраняется.

Средняя (2 степень): повреждено 25–50% волокон. Характеризуется отёком, гематомой, сильной болью и ограниченной подвижностью.

Тяжёлая (3 степень): разрыв более 50% волокон или полный разрыв. Симптомы: сильный отёк, нестабильность сустава, разрыв может ощущаться через кожу.

Повторные растяжения ухудшают свойства тканей, уменьшая их эластичность и способность к восстановлению.

Метод ПЛДП (RICE)

ПЛДП (Покой, Лед, Давление, Подъём) — это базовый метод первой помощи, который эффективен при большинстве травм.

Покой

Полностью исключите физическую активность на 24–72 часа. Это снижает нагрузку на повреждённые ткани и позволяет применить остальные меры. Однако полная иммобилизация должна быть кратковременной, чтобы избежать атрофии мышц и тугоподвижности суставов.

Лед

Криотерапия уменьшает боль, отёк и воспаление. Применяйте лед в течение первых 72 часов:

Накладывайте лед через мокрое полотенце на 10–30 минут. Интервалы между прикладываниями — 30–45 минут.

Для «ледяного массажа» используйте замороженную воду в пластиковом стаканчике, аккуратно массируя повреждённый участок круговыми движениями.

Давление

Сжатие уменьшает отёк. Используйте эластичный бинт:

Забинтовывайте участок от 2–3 см ниже повреждения, двигаясь вверх по спирали.

Регулярно проверяйте чувствительность кожи, чтобы избежать пережатия.

Подъём

Держите повреждённый участок выше уровня сердца, чтобы уменьшить скопление жидкости. Например, при травме ноги подложите подушку.

Важные рекомендации

Применяйте метод ПЛДП как можно раньше — это снижает время реабилитации на 50–70%.

Если через 24–48 часов симптомы не уменьшаются или боль усиливается, обратитесь к врачу.

Начинайте мобилизацию и лёгкие упражнения, как только боль уменьшится, чтобы ускорить заживление и предотвратить осложнения.

Итог

Метод ПЛДП — это универсальная первая помощь при растяжениях мышц и связок, который легко применить дома. Однако игнорирование серьёзных симптомов может привести к ухудшению состояния. Если травма вызывает сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

