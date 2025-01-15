Мышечные травмы на тренировке: как вернуться в спорт быстрее

Растяжения мышц и связок — одна из самых частых травм в спорте и повседневной жизни. Понимание классификации и правильное оказание первой помощи помогают избежать осложнений и ускорить восстановление.
Растяжение — это повреждение мышц, связок или сухожилий, возникающее при чрезмерной нагрузке. Оно бывает трёх степеней:
Лёгкая (1 степень): повреждено менее 25% волокон. Сопровождается слабой болью и небольшим отёком, подвижность сохраняется.
Средняя (2 степень): повреждено 25–50% волокон. Характеризуется отёком, гематомой, сильной болью и ограниченной подвижностью.
Тяжёлая (3 степень): разрыв более 50% волокон или полный разрыв. Симптомы: сильный отёк, нестабильность сустава, разрыв может ощущаться через кожу.
Повторные растяжения ухудшают свойства тканей, уменьшая их эластичность и способность к восстановлению.
ПЛДП (Покой, Лед, Давление, Подъём) — это базовый метод первой помощи, который эффективен при большинстве травм.
Криотерапия уменьшает боль, отёк и воспаление. Применяйте лед в течение первых 72 часов:
Сжатие уменьшает отёк. Используйте эластичный бинт:
Метод ПЛДП — это универсальная первая помощь при растяжениях мышц и связок, который легко применить дома. Однако игнорирование серьёзных симптомов может привести к ухудшению состояния. Если травма вызывает сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.
Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
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