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20 фитнес-трендов: от смарт-кольца до тренировок для души

4:24
Спорт
Кроссовки
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кроссовки

Фитнес продолжает развиваться, и каждый год появляются новые направления и технологии. Мы собрали 20 самых актуальных трендов, которые меняют индустрию спорта и здоровья.

Фитнес-устройства

  • Фитнес-трекеры, "умные часы" и даже смарт-кольца становятся неотъемлемой частью тренировок. Они помогают анализировать активность, отслеживать сон, стресс и здоровье. В России в 2023 году продажи таких устройств выросли на 41%, а их популярность только набирает обороты.

Корпоративный фитнес

  • Компании внедряют программы для укрепления здоровья сотрудников: тренажерные залы, физкульт-брейки, йога и совместные пробежки. Это повышает эффективность и снижает стресс.

Фитнес для старшего поколения

  • Специальные программы для людей 55+ включают лёгкие нагрузки, стретчинг и пилатес. Например, в Москве действует проект "Московское долголетие" с бесплатными занятиями по более чем 30 направлениям.

Популяризация HIIT-тренировок

  • Высокоинтенсивные интервальные тренировки остаются лидером среди фитнес-направлений. Их главное преимущество — быстрое сжигание калорий за короткое время.

Возмещение расходов на фитнес

  • В России с 2022 года действует налоговый вычет на занятия спортом, что делает фитнес более доступным.

Функциональные тренировки

  • Тренировки, направленные на развитие всех физических качеств, подходят для любого уровня подготовки и помогают укрепить тело без набора мышечной массы.

Мобильные фитнес-приложения

  • Домашние тренировки через приложения остаются популярными даже после пандемии. Однако эксперты отмечают, что такие занятия не заменят профессионального тренера.

Тренировки для ментального здоровья

  • Спорт помогает бороться со стрессом и улучшает настроение благодаря выделению эндорфинов. Особенно популярны йога и медитативные практики.

Йога

  • Практика укрепляет тело, помогает расслабиться и улучшает психическое здоровье. Популярность йоги в России растёт, а количество студий увеличилось на 21% за последние два года.

Цифровые технологии в спорте

  • Носимые устройства и аналитика данных помогают оптимизировать тренировки, как для профессионалов, так и для любителей.

Персональные тренировки

  • Хотя популярность онлайн-занятий растёт, персональные тренеры остаются незаменимыми благодаря индивидуальному подходу.

Спортивное развитие молодёжи

  • Все больше детей и подростков посещают спортивные секции и групповые тренировки. Спорт помогает развивать дисциплину, осанку и уверенность в себе.

Wellness-коучинг

  • Новое направление, сочетающее физическую активность и ментальное здоровье. Коуч разрабатывает персональную программу, учитывающую образ жизни клиента.

Тренировки на свежем воздухе

  • Бег, спортивная ходьба и лёгкая атлетика продолжают лидировать среди видов активности на открытом воздухе.

Антивозрастные программы

  • Физическая активность помогает снизить риски хронических заболеваний и замедлить старение на клеточном уровне.

Lifestyle Medicine

  • Это направление интегрирует физическую активность в медицинские рекомендации для профилактики и лечения заболеваний.

Персональные онлайн-тренировки

  • Доступный формат занятий, который позволяет экономить время и деньги. В 2024 году интерес к онлайн-тренерам в России вырос на 26%.

Exercise Is Medicine

  • Программа включает физические упражнения в схемы лечения пациентов и активно развивается после пандемии.

Возвращение классической силовой тренировки

  • Силовые упражнения укрепляют тело, помогают бороться с лишним весом и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Развитие мобильности и гибкости

  • Тренировки, направленные на подвижность суставов и эластичность мышц, помогают улучшить качество жизни и предотвратить травмы.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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