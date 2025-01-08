Александр Легков объяснил снижение интереса к „Тур де Ски“ отсутствием россиян: это отмечает и норвежец Нортуг

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказал своё мнение о словах норвежского спортсмена Петтера Нортуга, который отметил снижение зрелищности на "Тур де Ски".

Фото: wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Большунов

По мнению Легкова, интерес к соревнованиям падает из-за отсутствия российских спортсменов. Он считает, что именно это является основной причиной снижения интереса к турниру.

"В первую очередь интерес падает, потому что нет российских спортсменов — это самое главное, с ними было бы намного интереснее. Может быть, этот момент он как раз и отмечает, хотя об этом и не говорит", — сказал Легков в разговоре с ТАСС.

Легков также отметил, что в последнее время увеличилось количество спринтерских дистанций и исчезли гонки, проходящие по принципу "из точки в точку".

Он выразил мнение, что ему больше нравился прошлый формат соревнований, когда гонки были длиннее и длились больше дней. Однако Легков признал, что сейчас формат стал более динамичным, и зрителям, возможно, нужно предлагать что-то новое.

Нортуг, по словам Легкова, считает "Тур де Ски" скучным по двум причинам: из-за отсутствия российских спортсменов и из-за изменений в формате гонок. Легков также выразил сожаление по поводу того, что в последней гонке в гору теперь используется масс-старт, а не гандикап, как это было раньше.

Уточнения

Алекса́ндр Генна́дьевич Легко́в (род. 7 мая 1983, Красноармейск, Московская область) — российский лыжник.



Тур де Ски (Tour de Ski, TdS) — многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

