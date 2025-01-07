Яна Рудковская верит в возвращение Александры Игнатовой в фигурное катание: большие шансы на 2030 год

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, выразила мнение, что Александра Игнатова (Трусова) может вернуться в большой спорт, если захочет.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александра Трусова

Рудковская считает, что у Игнатовой есть большие шансы на успех в 2030 году, несмотря на сложность возвращения. Она отметила, что в мире фигурного катания есть много талантливых спортсменок, таких как Лена Костылева и Маргарита Базылюк. поэтому конкуренция для Трусовой будет серьёзной.

Рудковская подчеркнула, что возвращение на Олимпиаду в 25 лет может показаться сложным, но у неё есть пример её мужа, который вернулся в спорт в 27 лет и затем в 31 год. Она также отметила, что Трусова обладает сильным характером и является примером для многих.

Продюсер заметила, что история Игнатовой — это история о девочке из Рязани, которая преодолела трудности и достигла своей мечты — выполнить пять четверных прыжков. Рудковская уверена, что если Игнатова захочет вернуться в спорт, то у неё есть все шансы на успех.

"Она преодолела, она делала всё, чтобы исполнилась её мечта — прыгнуть пять четверных, у неё очень сильный характер. Это необычная девочка. Если Саша захочет, реально захочет вернуться, я думаю, что это возможно", - сказала Рудковская в разговоре с ТАСС.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.

