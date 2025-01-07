Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет цветущей Атлантики: три процесса, о которых вы не знали
Восточное побережье США: снегопады, ураганный ветер и отмены рейсов
Тёплые, мягкие и вкусные: как приготовить идеальные блины на воде и кефире
Как хруст пальцев влияет на ваши суставы: последствия от этой привычки
Два в одном — Toyota объединяет модели Camry и Avalon
Цены на нефть марки Brent — что ждёт рынок в 2025 году
Комнатные растения-помощники: очищаем воздух в квартире
Эта простая привычка сделает ваши волосы сильнее и гуще!
Какие фрукты нужно есть, чтобы сбросить вес без усилий

Яна Рудковская верит в возвращение Александры Игнатовой в фигурное катание: большие шансы на 2030 год

1:32
Спорт

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, выразила мнение, что Александра Игнатова (Трусова) может вернуться в большой спорт, если захочет.

Александра Трусова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александра Трусова

Рудковская считает, что у Игнатовой есть большие шансы на успех в 2030 году, несмотря на сложность возвращения. Она отметила, что в мире фигурного катания есть много талантливых спортсменок, таких как Лена Костылева и Маргарита Базылюк. поэтому конкуренция для Трусовой будет серьёзной.

Рудковская подчеркнула, что возвращение на Олимпиаду в 25 лет может показаться сложным, но у неё есть пример её мужа, который вернулся в спорт в 27 лет и затем в 31 год. Она также отметила, что Трусова обладает сильным характером и является примером для многих.

Продюсер заметила, что история Игнатовой — это история о девочке из Рязани, которая преодолела трудности и достигла своей мечты — выполнить пять четверных прыжков. Рудковская уверена, что если Игнатова захочет вернуться в спорт, то у неё есть все шансы на успех.

"Она преодолела, она делала всё, чтобы исполнилась её мечта — прыгнуть пять четверных, у неё очень сильный характер. Это необычная девочка. Если Саша захочет, реально захочет вернуться, я думаю, что это возможно", - сказала Рудковская в разговоре с ТАСС. 

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло
Домашние животные
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло Аудио 
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц
Садоводство, цветоводство
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Последние материалы
Комнатные растения-помощники: очищаем воздух в квартире
Эта простая привычка сделает ваши волосы сильнее и гуще!
Какие фрукты нужно есть, чтобы сбросить вес без усилий
Найден источник странных сигналов из космоса: радиоимпульсы больше не тайна
Энергетическая независимость США: Трамп решил отменить решение Байдена
Голкипер сборной России помог в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов
Подойдёт для любых тортов и пирожных — быстрый и очень вкусный творожный крем с маслом и сгущёнкой
Лучшие процедуры для борьбы с шелушением кожи на спине и плечах
Опасности зимнего отдыха: какое развлечение может стоить вам здоровья
Семейный отдых обернулся отравлением: начато расследование
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.