Голкипер сборной России помог в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

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Голкипер сборной России и французского клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов оказал финансовую помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Вратарь объяснил, что стало причиной решения оплатить поездку волонтёрам, которые смогли вывезти с побережья более 50 мешков с загрязнённым мазутом.

Сафонов, который часто проводил отпуск на побережье Чёрного моря и даже посещал Азовское море в детстве, особенно привязан к Анапе, где он отдыхал с дедушкой в санатории в детстве. Учитывая своё удалённое расположение, он не мог лично помочь в устранении последствий разлива. Организация поездки для волонтёров через финансовую поддержку стала для него наиболее эффективным способом участия в спасательных работах.

"Я нахожусь далеко, поэтому лично помочь невозможно. Организовать поездку для волонтёров, перечислив деньги — это единственное правильное решение для меня", — сказал Сафонов, которого цитирует Телеграм-канал Shot.

На данный момент более 8 тысяч человек задействованы в ликвидации последствий разлива. Волонтёры спасают местных животных и занимаются очисткой побережья от песка, загрязнённого мазутом.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России.



Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

