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Экс-олимпийская гимнастка Табея Альт раскрывает правду о мире спорта

2:14
Спорт

Бывшая немецкая олимпийская гимнастка Табеа Альт рассказала о злоупотреблениях полномочиями тренера, с которыми ей пришлось столкнуться за свою карьеру. В своих показаниях она рассказала о расстройствах пищевого поведения, угрозах и унижениях, а также дала представление о чрезвычайно токсичной спортивной системе. В Федерации гимнастики Германии (DTB) было начато расследование.

Художественная гимнастка
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная гимнастка

Заявления Табеа Альт вызвали горячие споры. Немецкая гимнастка, ушедшая на пенсию в 2021 году, действительно шокировала спортивный мир, рассказав о жестоком обращении, которому она подверглась в социальных сетях. По его словам, три года назад она направила подробное письмо о проблемах со своим тренером, президенту ДТБ, врачу команды и другим ответственным лицам, четко изложил свои претензии и даже внес конкретные предложения по их решению, но ничего внятного не было.

"Они постоянно и намеренно подвергали риску мое здоровье, игнорировали медицинские предписания, позволяли мне заниматься спортом, несмотря на несколько сломанных костей, и даже отправляли меня на соревнования. И это был не единичный случай. Речь идёт о защите, пожалуй, самого красивого вида спорта в мире, эта система должна меняться ради развития", — заявила бывшая гимнастка.

Организация по защите прав немецких спортсменов в заявлении выразила солидарность с пострадавшими и призвала к немедленным структурным изменениям в спортивной системе.

"Мы глубоко сочувствуем гимнастам, которые проявили невероятное мужество, заявив публично о своем мучительном опыте. Однако эти заявления не должны стать неожиданностью для тех, кто разбирается в гимнастике", — заявили в организации.

DTB, которая в последние годы была лидером в продвижении безопасного и ненасильственного спорта, подтвердила свою приверженность защите спортсменов и осуществлению профилактических мер. Однако недавние случаи показывают, что предстоит еще многое сделать для искоренения злоупотреблений в спорте.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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