Спортивный консультант Прокопьева назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории

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Спортивный консультант Прокопьева Галина отметила, что существует обычное занятие, способствующее сжиганию калорий. Она подчеркнула, что личная гигиена и забота о себе могут способствовать снижению веса.

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

В процессе умывания, принятия душа и укладки волос феном активируются различные группы мышц, что обеспечивает слаженные движения. При этом основная нагрузка ложится на руки и грудную область, в работу также включаются и другие зоны, такие как шея, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой", — подчеркнула эксперт.

Прокопьева добавила, что сжечь калории может и обычное мытье посуды. Так ежедневное очищение тарелок, вилок и чашек поможет потратить 180 дополнительных килокалорий.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

