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Канада не справилась с давлением: юниорский чемпионат мира закончился фиаско

2:22
Спорт

Канада вновь столкнулась с неудачей на юниорском чемпионате мира, не сумев выйти в четвертьфинал в течение 30 лет. В напряженной встрече команда уступила Чехии со счетом 3:4, вызвав волну недовольства среди игроков. Эксперты отметили, что основным фактором поражения стало отсутствие дисциплины, что подтвердила и критика тренера Дэйва Кэмерона и комментаторов, акцентировавших внимание на спорных решениях судей.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

"Все это время был один шаг вперед, два шага назад", — резюмировал комментатор TSN Горд Миллер.

В ходе турнира канадцы допустили 34 нарушения, оказавшись с наибольшим количеством штрафных минут — 113. Главный тренер признал, что его подопечные нервничали в критический момент, а также пожаловался на судейство, выразив мнение, что чешская команда лучше справлялась с теми стандартами, которые применялись на площадке.

В последние десять минут канадская команда выдержала два серьезных испытания. Главный тренер Дэйв Кэмерон попытался оспорить несанкционированное вмешательство на своего вратаря, но судьи подтвердили, что гол не засчитан, и команда получила штраф. Спорное удаление защитника Эндрю Гибсона также стало решающим моментом для Канады.

Многие специалисты отметили, что тренерские решения Кэмерона вызывали неоднозначные оценки. Например, его выбор задействовать Оливера Бонка в роли разыгрывающего игрока вызвал недоумение у экспертов.

"Решения, которые он принимал со своими сотрудниками, часто были непонятными. Например, почему Оливер Бонк играл разыгрывающего в большинстве, хотя в клубе он не играет на этой позиции", — написал Райан Кеннеди на сайте The Hockey News.

К тому же, команда не проводила тренировок в дни турнира, что негативно сказалось на готовности к матчам. Последствия этого стали особенно очевидными, когда Чехия открыла счет уже на 43-й секунде игры.

Канада, постоянно испытывая недостаток в игре, не смогла продемонстрировать того уровня, на который надеялась, и выбыла из борьбы за медали, оставив своих поклонников разочарованными.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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