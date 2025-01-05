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Месси бойкотировал Байдена: почему футболист не приехал в Белый Дом?

0:36
Спорт

Аргентинский футболист, который играет в составе "Интер Майами" и сборной своей страны, Лионель Месси отказался ехать в Белый дом за наградой от Джо Байдена.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

Спортсмен пропустил церемонию вручения Президентской медали Свободы.

Ранее Байден выбрал 19 человек, которые получили из его рук одну из высших наград США.

Из спортсменов она досталась чемпиону НБА Мэджику Джонсону.

Месси предупредил Белый дом, что не приедет на церемонию из-за ранее взятых на себя "обязательств", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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