Камень в огород Конора Макгрегора: Хабиб высказался о бойцах Ирландии

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Бывший боец UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов заявил, что бойцы с его родины во многом превосходят ирландцев в мире ММА.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хабиб Нурмагомедов на встрече с В. Путиным. 12.9.2019 г.

Россиянин снова бросил вызов ирландским бойцам, комментируя предстоящий бой Усмана Нурмагомедова с ирландцем Полом Хьюзом за титул чемпиона Bellator в легком весе, сообщает "МК-Спорт".

"В Ирландии нет бойцов, брат. Сколько бойцов вы знаете из Ирландии? Пол Хьюз, Конор Макгрегор, и кто ещё? Там просто нет бойцов", — заявил Хабиб.

На его слова отреагировал британец Даррен Тилл, который отметил, что Ирландия, учитывая её население, значительно опережает Россию.

Хабиб ответил ему.

"Вы можете говорить, что хотите, но если мы опираемся на факты, то сравнивать ирландских бойцов с дагестанскими просто невозможно. Мы доминируем в любительском ММА, и разница огромная — не только с ирландскими бойцами, но и с остальным миром. Я уверен, что если бы была организована командная встреча, команда Дагестана победила бы команду мира в любительском ММА", — написал он в соцсетях.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.

