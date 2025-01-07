В 2024 году участниками проекта "Мой спортивный район" по 15 видам спорта стали более 140 000 человек.
Зимой они катаются на коньках и лыжах, летом играют в футбол, баскетбол и настольный теннис, а весной и осенью занимаются бегом или йогой, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.
Сейчас для москвичей есть занятия по 15 дисциплинам в 17 необычных локациях.
Например, на живописных причалах в Нагатинском Затоне, на набережных Марка Шагала, а также Братеевской и Краснопресненской.
Позаниматься можно и в парке "Печатники", Центральном детском магазине и на других площадках проекта.
Серге́й Семёнович Собя́нин (род. 21 июня 1958, Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.