Бесплатные тренировки для москвичей: когда и где их будут проводить?

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В 2024 году участниками проекта "Мой спортивный район" по 15 видам спорта стали более 140 000 человек.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Зимой они катаются на коньках и лыжах, летом играют в футбол, баскетбол и настольный теннис, а весной и осенью занимаются бегом или йогой, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Сейчас для москвичей есть занятия по 15 дисциплинам в 17 необычных локациях.

Например, на живописных причалах в Нагатинском Затоне, на набережных Марка Шагала, а также Братеевской и Краснопресненской.

Позаниматься можно и в парке "Печатники", Центральном детском магазине и на других площадках проекта.

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин (род. 21 июня 1958, Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года.

