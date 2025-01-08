Неожиданный рецепт от похмелья: ученые шокировали своим открытием

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ученые из британского Университета Ноттингем Трент уверены, что регулярные физические упражнения могут облегчить симптомы похмелья. Их материал есть на сайте издания The Conversation.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain похмелье

В исследовании экспертов поучаствовали 1676 студентов бакалавриата. Они тренировались не менее 30 минут в неделю. Ребята заполняли онлайн-анкеты, оценивая свои привычки потребления алкоголя, уровни физической активности, частоту и тяжесть симптомов похмелья.

Оказалось, есть тесная связь между физической активностью и симптомами похмелья. Однако не обязательно тягать штангу в зале, можно уделять время бегу, главное — регулярность.

По словам ученых, спорт является естественными обезболивающими, который помогает хорошо спать, не страдать от воспаления или плохого обмена веществ. Когда вы пьяны или испытываете симптомы похмелья, заниматься спортом не стоит, это только ухудшит ситуацию.

Лучший способ избежать похмелья, по мнению ученых, — вообще не пить алкоголь.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

