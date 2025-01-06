Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет

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Всего один сеанс физических упражнений может положительно воздействовать на память — эффект сохраняется сутки. Об этом сообщает в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain бег

Оказалось, что пожилые люди в возрасте от 50 до 80 лет, которые приняли участие в исследовании ученых, испытывали заметное улучшение памяти на следующий день после умеренных или интенсивных нагрузок.

"Наши результаты показывают, что краткосрочные преимущества физической активности для памяти могут сохраняться дольше, чем считалось ранее, возможно, до следующего дня, а не только в течение нескольких часов после тренировки. Дополнительный сон, особенно глубокий сон, также способствует улучшению памяти", — сказано в научной статье.

Так, отказ от многочасового сидения и ночной отдых отлично влияют на показатели памяти, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

