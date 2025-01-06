Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не экономьте на этих вещах: как сохранить автомобиль в порядке
Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Эписция в доме: правила ухода и размножения
Топ-4 преимущества употребления веганских тортов
5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную
Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии
Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой

Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет

0:58
Спорт

Всего один сеанс физических упражнений может положительно воздействовать на память — эффект сохраняется сутки. Об этом сообщает в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Оказалось, что пожилые люди в возрасте от 50 до 80 лет, которые приняли участие в исследовании ученых, испытывали заметное улучшение памяти на следующий день после умеренных или интенсивных нагрузок.

"Наши результаты показывают, что краткосрочные преимущества физической активности для памяти могут сохраняться дольше, чем считалось ранее, возможно, до следующего дня, а не только в течение нескольких часов после тренировки. Дополнительный сон, особенно глубокий сон, также способствует улучшению памяти", — сказано в научной статье.

Так, отказ от многочасового сидения и ночной отдых отлично влияют на показатели памяти, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Экономика и бизнес
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки Аудио 
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц
Садоводство, цветоводство
Три простых правила, чтобы замиокулькас радовал новыми побегами каждый месяц Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Нефтегазовый потенциал России — что прогнозируют аналитики
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Эписция в доме: правила ухода и размножения
Топ-4 преимущества употребления веганских тортов
5 продуктов, которые превратят вашу кожу в идеальную
Эти пять видов продуктов ни в коем случае нельзя есть на завтрак
Шикарная фигура и отличная память после 50 лет: всего один комплекс упражнений вам поможет
Регенерация хвостов у ящериц: новое открытие в области биологии
Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой
Тусклые волосы и перхоть: 5 признаков, что вы не моете волосы достаточно часто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.