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Мощные руки со стальным хватом: упражнения, чтобы развить силу

Спорт

Сила хвата — это мера того, насколько крепко вы можете удерживать предмет в руке и как долго вы можете крепко его сжимать. Хват руки — очень полезная функция тела, которая позволяет нам удерживать, поднимать или тянуть предметы, говорит Кента Секи, знаменитый тренер по здоровью и фитнесу.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Как же улучшить силу хвата?

Сила хвата также является очень надежным биомаркером для оценки здоровья человека, особенно пожилых людей, отмечает Секи.

"Если вы теряете силу в кистях и руках, это признак того, что все ваше тело, вероятно, также теряет силу", — добавляет он.

Исследования также подтвердили связь между силой хвата и когнитивным здоровьем.

Для силы хвата требуются следующие мышцы:

  • Разгибатели предплечья: мышцы на задней стороне предплечья работают вместе, чтобы разжать пальцы и отвести запястье назад.
  • Сгибатели предплечья: мышцы на мизинцевой стороне предплечья помогают захватывать и хватать.
  • Мышцы тенара: мышцы, которые помогают большому пальцу сжимать остальные.

Итак, лучший способ улучшить силу хвата — включить регулярные тренировки в свою еженедельную программу и выполнять ежедневные действия, требующие силы ваших рук и кистей.

"Начните с более легкого веса и простых действий на короткие промежутки времени, затем медленно увеличивайте вес, интенсивность и продолжительность времени по мере того, как вы становитесь сильнее", — советует он.

Обычно ваша не доминирующая рука имеет меньшую силу хвата, поэтому, чтобы сбалансировать себя, попробуйте время от времени менять вещи и использовать другую руку для повседневных задач, продолжает Секи.

Как развить разные типы силы хвата?

Выполнение висов на перекладине или фермерских переносов поможет улучшить поддерживающий хват, а сгибание или вращение запястья с удержанием тяжестей улучшит силу запястья и предплечья, сообщает prevention. com.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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