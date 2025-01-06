Эта растяжка сделает из вас свежего огурчика: упражнения для утренней зарядки

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Если вы обнаружили, что скованность мышц или боль в суставах не позволяют вам начать день с "той ноги", то, возможно, вам не хватает утренней растяжки.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает растяжку мышц бедра

"После ночного сна тело может быть скованным (особенно при таких диагнозах, как артрит) и напряженным из-за бездеятельности мышц", — отметила Мелисса Престипино, физиотерапевт, доктор физиотерапии.

По ее словам, легкая растяжка по утрам помогает улучшить кровообращение, повысить гибкость и снять мышечное напряжение, задавая тон на предстоящий день.

Вращения поясницей

Лягте на спину, согните колени и поставьте ступни на пол.

Держите руки в стороны для поддержки.

Медленно поверните нижнюю часть тела в одну сторону, удерживая плечи на полу.

Удерживайте положение 10-15 секунд.

Поменяйте стороны.

Растяжка колена к груди

Лягте на спину, согнув колени.

Медленно поднимите одну ногу (с согнутым коленом) к груди.

Будьте осторожны, поднимая колено к груди, только так высоко, как вам комфортно.

Удерживайте колено в течение 20 секунд.

Повторите три раза с каждой стороны.

Растяжка грушевидной мышцы

Лягте на спину, согнув колени.

Скрестите левую лодыжку над противоположным правым коленом.

Протянитесь через бедра и возьмитесь за заднюю часть правого колена, подтягивая это колено к груди.

Почувствуйте растяжение внешней стороны левого бедра.

Удерживайте это положение в течение 20-30 секунд.

Повторите три раза на каждую сторону.

Растяжка подколенного сухожилия лежа на спине

Лягте на спину, согнув одну ногу. Используйте йога-ленту или эластичный ремень на подошвенной поверхности противоположной стопы (вокруг плюсневых костей).

Выпрямите колено привязанной ноги, потянув пальцы к голове.

Осторожно поднимите привязанную ногу к потолку, насколько это возможно (настолько высоко, насколько колено остается прямым).

Удерживайте положение 20-30 секунд.

Повторите три раза для каждой ноги.

Поза кошки

Начните с положения на руках и коленях в положении "стол".

Вдохните и слегка прижмите живот к полу, приподняв голову и копчик (корова).

Выдохните и округлите позвоночник, прижав подбородок к груди (кошка).

Повторите это в течение 10-15 циклов, пишет prevention. com.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.



