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Эта растяжка сделает из вас свежего огурчика: упражнения для утренней зарядки

2:37
Спорт

Если вы обнаружили, что скованность мышц или боль в суставах не позволяют вам начать день с "той ноги", то, возможно, вам не хватает утренней растяжки.

Мужчина делает растяжку мышц бедра
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает растяжку мышц бедра

"После ночного сна тело может быть скованным (особенно при таких диагнозах, как артрит) и напряженным из-за бездеятельности мышц", — отметила Мелисса Престипино, физиотерапевт, доктор физиотерапии.

По ее словам, легкая растяжка по утрам помогает улучшить кровообращение, повысить гибкость и снять мышечное напряжение, задавая тон на предстоящий день.

Вращения поясницей

  • Лягте на спину, согните колени и поставьте ступни на пол.
  • Держите руки в стороны для поддержки.
  • Медленно поверните нижнюю часть тела в одну сторону, удерживая плечи на полу.
  • Удерживайте положение 10-15 секунд.
  • Поменяйте стороны.

Растяжка колена к груди

  • Лягте на спину, согнув колени.
  • Медленно поднимите одну ногу (с согнутым коленом) к груди.
  • Будьте осторожны, поднимая колено к груди, только так высоко, как вам комфортно.
  • Удерживайте колено в течение 20 секунд.
  • Повторите три раза с каждой стороны.

Растяжка грушевидной мышцы

  • Лягте на спину, согнув колени.
  • Скрестите левую лодыжку над противоположным правым коленом.
  • Протянитесь через бедра и возьмитесь за заднюю часть правого колена, подтягивая это колено к груди.
  • Почувствуйте растяжение внешней стороны левого бедра.
  • Удерживайте это положение в течение 20-30 секунд.
  • Повторите три раза на каждую сторону.

Растяжка подколенного сухожилия лежа на спине

  • Лягте на спину, согнув одну ногу. Используйте йога-ленту или эластичный ремень на подошвенной поверхности противоположной стопы (вокруг плюсневых костей).
  • Выпрямите колено привязанной ноги, потянув пальцы к голове.
  • Осторожно поднимите привязанную ногу к потолку, насколько это возможно (настолько высоко, насколько колено остается прямым).
  • Удерживайте положение 20-30 секунд.
  • Повторите три раза для каждой ноги.

Поза кошки

  • Начните с положения на руках и коленях в положении "стол".
  • Вдохните и слегка прижмите живот к полу, приподняв голову и копчик (корова).
  • Выдохните и округлите позвоночник, прижав подбородок к груди (кошка).
  • Повторите это в течение 10-15 циклов, пишет prevention. com.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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