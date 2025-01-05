От кого фанатеет Овечкин? Хоккеист назвал лучшего спортсмена 2024 года

Хоккеист Александр Овечкин, который играет за "Вашингтон Кэпиталз", рассказал, что самым сильнейшим спортсменом 2024 года считает первую ракетку России Даниила Медведева.
"Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев", — сказал Овечкин каналу "Матч ТВ".
Напомним, что 28-летний теннисист является четвертой ракеткой мира. Он впервые за три года в 2024 году не выиграл ни одного турнира, но дошел до финала Australian Open и полуфинала Уимблдона, сообщает РБК Спорт.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.