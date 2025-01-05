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От кого фанатеет Овечкин? Хоккеист назвал лучшего спортсмена 2024 года

Спорт

Хоккеист Александр Овечкин, который играет за "Вашингтон Кэпиталз", рассказал, что самым сильнейшим спортсменом 2024 года считает первую ракетку России Даниила Медведева.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

"Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев", — сказал Овечкин каналу "Матч ТВ".

Напомним, что 28-летний теннисист является четвертой ракеткой мира. Он впервые за три года в 2024 году не выиграл ни одного турнира, но дошел до финала Australian Open и полуфинала Уимблдона, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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