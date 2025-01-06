Начните 2025 год с йогой: 7-дневный челлендж от любимого инструктора

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Хотите сделать 2025 год более осознанным? Адриен Мишлер, звезда YouTube-канала Yoga With Adriene, приготовила для вас нечто особенное — семидневное путешествие по йоге под названием Прана.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка

В отличие от её традиционных 30-дневных программ, в этом году формат стал более компактным и доступным. Это отличный способ для новичков попробовать йогу и для тех, кто ищет простой способ интегрировать практику в свою жизнь.

Что такое "Прана"?

Название челленджа отсылает нас к древнему понятию праны — энергии, которая связывает тело, ум и дух. Лаура Пирс, инструктор по йоге, объясняет:

"Прана — это топливо, которое питает ваши мысли, эмоции и действия. Это мост между физическим и тонким телом.", — говорит Мишлер.

Челлендж обещает быть не только физической тренировкой, но и способом углубить понимание своих эмоций и внутренней энергии.

Как участвовать?

С 1 января Адриен будет ежедневно выкладывать новое видео на своем канале Yoga With Adriene. Вам нужно лишь зайти на YouTube, выбрать свежую практику и посвятить себе немного времени. Видео останутся доступными, так что вы можете начать челлендж позже, если не успели с первого дня.

Каждая практика продумана так, чтобы быть доступной для всех уровней подготовки. Адриен славится своей легкой и непринужденной манерой преподавания, поэтому этот челлендж идеально подходит даже для новичков.

Почему стоит попробовать?

Практика йоги помогает: уменьшить стресс и тревогу, улучшить гибкость и силу, повысить концентрацию и ясность ума.

Семидневный формат особенно удобен для тех, кто боится долгосрочных обязательств или не уверен в своих силах.

Вывод

2025 год может стать началом чего-то удивительного. Попробуйте Прану с Адриен Мишлер, чтобы зарядиться энергией, обрести внутреннюю гармонию и начать год на позитивной ноте.

Подсказка: подготовьте удобный коврик для йоги, свободную одежду и выделите время для себя. Это путешествие станет вашим подарком к Новому году!

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

