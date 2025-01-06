У них нет солдат: Хабиб Нурмагомедов рассказал о ММА в Ирландии

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о предстоящем поединке между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом. Этот бой станет центральным событием турнира Bellator Champions Series, который пройдет 25 января в Дубае.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хабиб Нурмагомедов на встрече с В. Путиным. 12.9.2019 г.

Хабиб, известный своими прямолинейными комментариями, сравнил уровень ММА в Ирландии и Дагестане.

"В Ирландии нет солдат. Если честно, кто там, кроме Конора и Пола Хьюза? У нас в Дагестане уровень ММА вдвое выше. Посмотрите на нашу подготовку, наших чемпионов. Многие организации боятся подписывать дагестанских бойцов, потому что знают — мы займём все вершины," — заявил Нурмагомедов.

Титульный бой между Усманом Нурмагомедовым, действующим чемпионом Bellator в лёгком весе, и ирландцем Полом Хьюзом вызывает большой интерес. Этот поединок рассматривается не только как борьба за пояс, но и как символическое противостояние двух сильнейших школ ММА.

Хабиб отметил, что для Ирландии такие бойцы, как Хьюз и Конор Макгрегор, являются исключением, тогда как в Дагестане каждый второй спортсмен готов бороться на высочайшем уровне.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.



Ирла́ндия — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. На севере граничит с Северной Ирландией (частью Великобритании). Площадь — 70,2 тыс. км².

