Талия уменьшится на 3,26 см! 150 минут, которые изменят вашу фигуру до неузнаваемости

Регулярные аэробные тренировки — ключ к эффективной борьбе с избыточным весом и ожирением. Согласно новому исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, физическая активность продолжительностью не менее 150 минут в неделю приводит к заметному снижению массы тела, уменьшению жировых отложений и сокращению объема талии.

Фото: freepik тренировки в спортзале

Научные данные

Анализ, основанный на 116 клинических исследованиях с участием более 6800 человек, показал, что дополнительные 30 минут аэробных упражнений в неделю уменьшают вес на 0,5 кг, окружность талии — на 0,5 см, а жировую массу — на 0,37%.

Минимальная рекомендация — 150 минут физической активности в неделю — обеспечивает среднюю потерю веса в 2,79 кг, уменьшение талии на 3,26 см и снижение жировых отложений на 2,08%. Увеличение тренировок до 300 минут в неделю позволяет добиться еще более впечатляющих результатов: потеря веса возрастает до 4,19 кг, талия сокращается на 4,12 см, а жировая масса уменьшается дополнительно на 1,78%.

Комплексный подход к здоровью

Для максимального эффекта аэробные упражнения следует сочетать с правильным питанием и гидратацией.

Сбалансированное питание. Включайте в рацион продукты, богатые полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, например, авокадо, чернику, орехи, рыбу и цельнозерновые продукты.

Обильную гидратацию. Вода поддерживает обмен веществ, регулирует аппетит и помогает организму справляться с физической нагрузкой.

Добавляйте в рацион больше овощей, таких как брокколи, шпинат и морковь, которые обладают детоксикационными свойствами, а также фруктов, таких как яблоки, для укрепления иммунитета.

Психологическая польза

Потеря веса положительно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Регулярные упражнения и здоровое питание снижают уровень стресса, улучшают настроение и способствуют повышению самооценки.

Включив аэробные упражнения в свой распорядок, вы сделаете первый шаг к улучшению фигуры, здоровья и общего качества жизни.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

