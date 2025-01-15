Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приднестровье получит газ от России: что известно о поставках
Маршрут транзита уточняется — Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом
Есть ли польза в колбасе и сосисках?
Появился запах кошачьей мочи на диване? Вот как его удалить!
Одышка, отёки и усталость: как не пропустить симптомы сердечной недостаточности
Первый складной проектор: инновация доступна каждому
Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью
20 фитнес-трендов: от смарт-кольца до тренировок для души
Как восстановить СТС на автомобиль: пошаговая инструкция

Скручивания на пресс: 5 вариантов выполнения базового упражнения для мышц кора

3:20
Спорт

Скручивания на пресс — универсальное упражнение для проработки мышц кора, которое можно выполнять где угодно. Однако, чтобы избежать травм и достичь результата, важно соблюдать технику и подходить к тренировкам осознанно.

Скручивания
Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скручивания

Польза скручиваний

Это упражнение укрепляет мышцы живота — прямые, косые и поперечные, которые играют ключевую роль в поддержании осанки, защите внутренних органов и правильном дыхании. Помимо функциональных преимуществ, скручивания помогают добиться эстетически привлекательного рельефа. А главное — для их выполнения нужен только коврик.

Противопоказания

Не забывайте, что скручивания подходят не всем. Воздержитесь от выполнения упражнения, если у вас:

  • Высокая температура.
  • Послеродовой или послеоперационный период.
  • Заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердца или ЖКТ.

Также женщины с диастазом должны проконсультироваться с врачом перед началом тренировок.

Как выполнять классические скручивания

Техника выполнения

  • Лягте на спину на коврик, ноги согните в коленях, стопы прижмите к полу.
  • Руки скрестите на груди или положите за голову, избегая давления на затылок.
  • На выдохе медленно поднимите корпус до уровня нижнего края лопаток, напрягая мышцы живота.
  • Задержитесь на 1-2 секунды в верхней точке.
  • На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение медленно и без рывков, начиная с 2-3 подходов по 10-15 повторений.

Распространённые ошибки

  • Напряжение шеи: если руки давят на голову, это может привести к болям в шее. Попробуйте держать их на груди.
  • Резкие движения: подъём корпуса должен выполняться плавно, за счёт работы пресса, а не за счёт инерции.
  • Поднятие ног: стопы должны оставаться на полу. Если это сложно, закрепите ноги под гантелями или мебелью.

5 вариантов выполнения

Чтобы разнообразить тренировки, попробуйте разные виды скручиваний:

  • Косые скручивания: делайте вращение корпуса к противоположному колену, чтобы проработать косые мышцы.
  • Скручивания с поднятыми ногами: поднимите ноги под углом 90 градусов и выполняйте упражнение, концентрируясь на верхнем прессе.
  • Обратные скручивания: подтягивайте колени к груди, оставляя корпус неподвижным. Это упражнение особенно эффективно для нижней части пресса.
  • Скручивания с фитнес-мячом: выполняйте упражнение, лежа на мяче, чтобы добавить нестабильности и задействовать больше мышц.
  • Вертикальные скручивания: выполняются стоя, что развивает гибкость и координацию.

Советы для максимальной эффективности

  • Чередуйте виды скручиваний, чтобы проработать все группы мышц.
  • Используйте утяжелители, когда базовый уровень станет слишком лёгким.
  • Помните, что правильная техника важнее количества повторений.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам укрепить мышцы кора и достичь желаемых результатов.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Горит чек: простые решения для водителей
Авто
Горит чек: простые решения для водителей Аудио 
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
В США объяснили, почему обыграть БРИКС Трампу будет проблематично
Появился запах кошачьей мочи на диване? Вот как его удалить!
Одышка, отёки и усталость: как не пропустить симптомы сердечной недостаточности
Первый складной проектор: инновация доступна каждому
Волочкова заявила, что больше не будет заниматься благотворительностью
20 фитнес-трендов: от смарт-кольца до тренировок для души
Как восстановить СТС на автомобиль: пошаговая инструкция
Добровольное заточение в интернете закончилось свадьбой
Украина предложила военным в ДНР миллион долларов за сдачу Горловки: ФСБ раскрыла провокацию
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.