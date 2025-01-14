Как определить, что ваш фитнес-тренер непрофессионал

3:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбор фитнес-тренера — задача, требующая внимания. Именно от наставника зависят ваши успехи: от составления плана тренировок до корректировки питания и мотивации. Разберёмся, на что обратить внимание, чтобы избежать работы с непрофессионалом.

Фото: flickr.com by Brisbane City Council, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Инструктор в тренажерном зале

Первые признаки профессионализма

Хороший тренер не только обладает опытом, но и постоянно развивается в своей сфере. Вот основные критерии, по которым можно оценить профессионализм:

Образование

У тренера должны быть знания о физиологии, анатомии и методике тренировок. Идеально, если он закончил профильное высшее учебное заведение. Если наставник прошёл только краткосрочные курсы, это повод задуматься.

Повышение квалификации

Постоянное обучение подтверждают сертификаты. Профессионал всегда следит за новыми методиками и подходами.

Внешний вид

Тренер должен демонстрировать результат своих знаний. Если он специализируется на наборе массы, у него должна быть развита мускулатура. Если тренер помогает с похудением — лишний вес ему явно не к лицу.

Как понять, что тренер некомпетентен

Некоторые признаки сразу указывают на низкую квалификацию:

Постоянные опоздания.

Отвлечённость на телефон, не связанная с тренировочным процессом.

Отсутствие рекомендаций по ведению тренировочного дневника.

Предложение спортивных добавок или запрещённых препаратов на старте занятий.

Попытки получить оплату "мимо кассы".

Первичная тренировка должна начинаться с обсуждения целей клиента, особенностей его организма и текущего состояния здоровья.

Кто отвечает за ваш прогресс

Если результаты не появляются, стоит понять, где причина. Тренер отвечает за составление программы, периодизацию нагрузки и рекомендации по питанию и восстановлению. Однако выполнение этих рекомендаций — ваша зона ответственности.

Если вы следуете всем советам, но прогресса нет, а тренер не может объяснить ситуацию и предложить изменения в планах, возможно, пора искать другого наставника.

Когда тренера точно стоит сменить

Есть ситуации, при которых замена тренера становится неизбежной:

Этические нарушения

Если тренер нарушает личные границы, вызывает психологический дискомфорт, не стесняйтесь сообщить об этом руководству клуба.

Пропаганда запрещённых препаратов

Любое давление на тему приёма допинга или спортивных добавок на ранних этапах тренировок — явный признак непрофессионализма.

Главное — положительные эмоции

Тренировки должны приносить удовольствие и уверенность в успехе. Если сомнения в квалификации тренера нарастают, смените его. Настоящий профессионал всегда будет мотивировать, поддерживать и помогать вам двигаться вперёд.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train - воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

