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Как определить, что ваш фитнес-тренер непрофессионал

3:00
Спорт

Выбор фитнес-тренера — задача, требующая внимания. Именно от наставника зависят ваши успехи: от составления плана тренировок до корректировки питания и мотивации. Разберёмся, на что обратить внимание, чтобы избежать работы с непрофессионалом.

Инструктор в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Brisbane City Council, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Инструктор в тренажерном зале

Первые признаки профессионализма

Хороший тренер не только обладает опытом, но и постоянно развивается в своей сфере. Вот основные критерии, по которым можно оценить профессионализм:

Образование

  • У тренера должны быть знания о физиологии, анатомии и методике тренировок. Идеально, если он закончил профильное высшее учебное заведение. Если наставник прошёл только краткосрочные курсы, это повод задуматься.

Повышение квалификации

  • Постоянное обучение подтверждают сертификаты. Профессионал всегда следит за новыми методиками и подходами.

Внешний вид

  • Тренер должен демонстрировать результат своих знаний. Если он специализируется на наборе массы, у него должна быть развита мускулатура. Если тренер помогает с похудением — лишний вес ему явно не к лицу.

Как понять, что тренер некомпетентен

Некоторые признаки сразу указывают на низкую квалификацию:

  • Постоянные опоздания.
  • Отвлечённость на телефон, не связанная с тренировочным процессом.
  • Отсутствие рекомендаций по ведению тренировочного дневника.
  • Предложение спортивных добавок или запрещённых препаратов на старте занятий.
  • Попытки получить оплату "мимо кассы".

Первичная тренировка должна начинаться с обсуждения целей клиента, особенностей его организма и текущего состояния здоровья.

Кто отвечает за ваш прогресс

Если результаты не появляются, стоит понять, где причина. Тренер отвечает за составление программы, периодизацию нагрузки и рекомендации по питанию и восстановлению. Однако выполнение этих рекомендаций — ваша зона ответственности.

Если вы следуете всем советам, но прогресса нет, а тренер не может объяснить ситуацию и предложить изменения в планах, возможно, пора искать другого наставника.

Когда тренера точно стоит сменить

Есть ситуации, при которых замена тренера становится неизбежной:

Этические нарушения

  • Если тренер нарушает личные границы, вызывает психологический дискомфорт, не стесняйтесь сообщить об этом руководству клуба.

Пропаганда запрещённых препаратов

  • Любое давление на тему приёма допинга или спортивных добавок на ранних этапах тренировок — явный признак непрофессионализма.

Главное — положительные эмоции

Тренировки должны приносить удовольствие и уверенность в успехе. Если сомнения в квалификации тренера нарастают, смените его. Настоящий профессионал всегда будет мотивировать, поддерживать и помогать вам двигаться вперёд.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train - воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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