Как ускорить восстановление после тренировки: 4 ключевых приёма

После тренировки ваше внимание должно переключиться на восстановление. Чем качественнее вы отдохнёте, тем быстрее улучшатся сила и выносливость. Ниже приведены эффективные методы, которые помогут восстановиться быстрее.
Миофасциальный релиз, или прокатывание пенным роликом, после тренировки помогает:
Если вы тренировались, например, ноги, уделите внимание их прокатыванию. Прокатите мышцы по всей длине — от бедра до голени. Не ищите болевые точки, сосредоточьтесь на общей площади, чтобы достичь максимального эффекта.
После тренировки мышцы более эластичны благодаря повышенному кровотоку и разогреву суставов. Растяжка:
Удерживайте растяжку 30-90 секунд. Дольше не стоит — это может привести к нарушению осанки и травмам. Лучше сочетать растяжку с самомассажем, чтобы усилить эффект.
Дыхание — это простой и мощный инструмент восстановления. Правильное "животное" дыхание позволяет:
Попробуйте дышать глубоко:
Это упражнение полезно не только после тренировки, но и в течение дня.
Чтобы ускорить восстановление лимфатической системы:
Для максимального эффекта используйте компрессионные гольфы или трико, которые помогают ускорить дренаж.
Не забывайте про правильное питание. Важные добавки и питательные вещества, принятые сразу после тренировки, могут существенно ускорить восстановление.
Ключ к быстрому восстановлению — переключение организма в режим покоя с помощью парасимпатической нервной системы. Чем быстрее она активируется, тем эффективнее снижаются пульс, дыхание и уровень воспалительных процессов.
Чем дольше ваш организм остаётся в "боевом" режиме, тем сложнее восстановиться. Эти приёмы помогут ускорить процесс и улучшить ваши результаты.
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