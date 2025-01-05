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Как простое дыхание поможет вам восстановиться после тренировки

2:46
Спорт

Существует один секрет, который может значительно улучшить ваше восстановление после тренировки. Многие из нас сосредотачиваются на растяжке, массаже или приеме белка, но один важный аспект часто упускается из виду — это дыхание.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Оказывается, контролируемое дыхание может существенно помочь вашему организму восстановиться после интенсивной физической активности.

Как дыхание влияет на ваше тело

Сосредоточенное дыхание снижает активность вегетативной нервной системы (ВНС). Оно помогает успокоить симпатическую нервную систему — ту, которая отвечает за реакцию "бей или беги", и активирует парасимпатическую, отвечающую за покой и переваривание пищи.

Это, в свою очередь, способствует борьбе со стрессом.

"В ситуациях психологического стресса контролируемое дыхание может быть невероятно полезным инструментом", — отмечает специалист по физической подготовке Шон М. Арент.

Исследования показывают, что дыхание с определенной частотой влияет на вариабельность сердечного ритма (ВСР), что является важным показателем работы вегетативной нервной системы. Низкая ВСР может сигнализировать о стрессе в организме.

Почему стоит практиковать дыхание после тренировки

После физических нагрузок организму требуется время на восстановление, особенно если во время тренировки были выброшены стрессовые гормоны, такие как адреналин.

Дыхание может помочь снизить уровень стресса и восстановить баланс. Однако, несмотря на недостаток научных данных, Арент уверен, что сосредоточенное дыхание помогает улучшить физическое и психическое состояние.

Более того, дыхательные практики могут быть особенно полезны, если тренировки проходят поздно вечером, поскольку интенсивные физические нагрузки могут нарушить сон.

Как правильно дышать после тренировки

Уделите несколько минут сосредоточенному дыханию после занятий спортом. Вот несколько методов, которые можно попробовать:

  • Носовое дыхание. Дышите через нос, чтобы улучшить транспорт кислорода по телу и активировать парасимпатическую нервную систему.
  • Дыхание по квадрату. Вдохните через нос, считая до четырех, задержите дыхание на четыре счета, выдохните через рот также на четыре счета и снова задержите дыхание.

Эти практики можно выполнять в любом месте — даже в раздевалке или душе. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Не забывайте, что если какая-то техника вызывает стресс, лучше выбрать другую.

Уточнения

Дыха́ние (лат. respiratio) — основная форма катаболизма у животных, растений и многих микроорганизмов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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