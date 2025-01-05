Сделайте первый шаг: тренировки для новичков с крупным телом

2:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заниматься спортом людям с крупным телосложением не всегда просто. От дискомфорта в тренажёрных залах до трудностей с выбором подходящей одежды — таких препятствий хватает. Однако правильный подход помогает преодолеть эти трудности и сделать тренировки комфортными и эффективными. Вот несколько практических советов, которые помогут вам начать.

Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт, женщина

Начните с мотивации

Первый шаг — понять, зачем вы тренируетесь. И хотя желание похудеть — это нормально, важнее сосредоточиться на других плюсах тренировок. Например, уже через пару недель у большинства людей улучшается сон, повышается энергия, появляется больше уверенности.

"Мои клиенты говорят, что тренировки улучшают их сексуальную жизнь и настроение", — отмечает персональный тренер и мотивационный спикер, Сара Тейлор.

Определите, что важно именно вам: лучшее самочувствие, возможность поднимать собственный вес, улучшение физической формы или просто радость от движения.

Устройте себе комфорт

Выберите подходящую одежду. Одежда должна быть удобной, не натирать и обеспечивать поддержку. Попробуйте бренды, которые предлагают большой размерный ряд: GRRRL Clothing, Superfit Hero, Nike. А для тренировок выбирайте леггинсы с высокой талией, которые не сползают, и дышащую ткань.

Предотвратите натирание кожи. Используйте влагоотводящие ткани, например полиэстер или нейлон. Наносите бальзамы или кремы для предотвращения трения на чувствительные участки.

Найдите идеальный спортивный бюстгальтер. Хорошо подобранный бюстгальтер снижает дискомфорт.

Осваивайте тренировки постепенно

Если вы новичок, начните с базовых упражнений и попросите о помощи. Тренер или администратор спортзала поможет освоиться с тренажёрами. Также можно заниматься с другом, который уже имеет опыт.

Как адаптировать упражнения под себя

Приседания: не опускайтесь слишком низко, держитесь за опору или стул.

Становая тяга: поставьте ноги шире, чтобы создать больше места для живота или груди.

Планки и отжимания: начните с упражнений у стены или на столе, чтобы уменьшить нагрузку.

Прыжки: выполняйте движения руками, если прыжки пока сложны.

Если тренажёры в спортзале кажутся неудобными, подбирайте альтернативы. Например, вместо жима ногами можно делать приседания, а разгибания ног заменить упражнениями на полу.

Полюбите своё тело

Выбирайте одежду и занятия, которые делают вас уверенными. Не бойтесь ярких цветов и кроп-топов, если они вам нравятся.

"Я тренируюсь в кроп-топе, чтобы показать другим женщинам, что размер тела не должен сдерживать их", — говорит Тейлор.