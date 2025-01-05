Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Камень в огород Конора Макгрегора: Хабиб высказался о бойцах Ирландии
Тактика по-киевски или в чем главная цель новой атаки ВСУ в Курской области?
Раскрыт шокирующий секрет финансового успеха
Редкий случай 50-летней давности помог открыть новую группу крови
Где начнётся Третья мировая? Названо возможное место начала войны
Неожиданная проблема с космодромами возникла в США
ВСУ заранее договорились атаковать российских журналистов
Ядерная война не уничтожит эти страны: какие государства выживут?
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих

Сделайте первый шаг: тренировки для новичков с крупным телом

2:58
Спорт

Заниматься спортом людям с крупным телосложением не всегда просто. От дискомфорта в тренажёрных залах до трудностей с выбором подходящей одежды — таких препятствий хватает. Однако правильный подход помогает преодолеть эти трудности и сделать тренировки комфортными и эффективными. Вот несколько практических советов, которые помогут вам начать.

Спорт, женщина
Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, женщина

Начните с мотивации

Первый шаг — понять, зачем вы тренируетесь. И хотя желание похудеть — это нормально, важнее сосредоточиться на других плюсах тренировок. Например, уже через пару недель у большинства людей улучшается сон, повышается энергия, появляется больше уверенности.

"Мои клиенты говорят, что тренировки улучшают их сексуальную жизнь и настроение", — отмечает персональный тренер и мотивационный спикер, Сара Тейлор.

Определите, что важно именно вам: лучшее самочувствие, возможность поднимать собственный вес, улучшение физической формы или просто радость от движения.

Устройте себе комфорт

  • Выберите подходящую одежду. Одежда должна быть удобной, не натирать и обеспечивать поддержку. Попробуйте бренды, которые предлагают большой размерный ряд: GRRRL Clothing, Superfit Hero, Nike. А для тренировок выбирайте леггинсы с высокой талией, которые не сползают, и дышащую ткань.
  • Предотвратите натирание кожи. Используйте влагоотводящие ткани, например полиэстер или нейлон. Наносите бальзамы или кремы для предотвращения трения на чувствительные участки.
  • Найдите идеальный спортивный бюстгальтер. Хорошо подобранный бюстгальтер снижает дискомфорт.

Осваивайте тренировки постепенно

Если вы новичок, начните с базовых упражнений и попросите о помощи. Тренер или администратор спортзала поможет освоиться с тренажёрами. Также можно заниматься с другом, который уже имеет опыт.

Как адаптировать упражнения под себя

  • Приседания: не опускайтесь слишком низко, держитесь за опору или стул.
  • Становая тяга: поставьте ноги шире, чтобы создать больше места для живота или груди.
  • Планки и отжимания: начните с упражнений у стены или на столе, чтобы уменьшить нагрузку.
  • Прыжки: выполняйте движения руками, если прыжки пока сложны.

Если тренажёры в спортзале кажутся неудобными, подбирайте альтернативы. Например, вместо жима ногами можно делать приседания, а разгибания ног заменить упражнениями на полу.

Полюбите своё тело

Выбирайте одежду и занятия, которые делают вас уверенными. Не бойтесь ярких цветов и кроп-топов, если они вам нравятся.

"Я тренируюсь в кроп-топе, чтобы показать другим женщинам, что размер тела не должен сдерживать их", — говорит Тейлор.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго Аудио 
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Последние материалы
Что делает Египет ведущим мировым туристическим направлением
Золотистая корочка и воздушная текстура: ваша новая любимая баница!
Отдых в 2025 году: на сколько туристам придётся раскошелиться?
Украинцы пытались пойти в контратаку в Курской области: в чём цель Зеленского?
Что происходит с организмом, если ежедневно сидеть слишком долго
Защита от стресса и последствий вредной пищи: какие напитки нужно пить?
Секреты вкусных макарон по-флотски: от выбора макарон до специй
8500 жителей Херсонской области получили бесплатные путёвки на отдых в 2024 году
От кого фанатеет Овечкин? Хоккеист назвал лучшего спортсмена 2024 года
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.