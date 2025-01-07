Топ-3 самых опасных упражнения для новичка в спортзале

Некоторые упражнения опасны для самостоятельного выполнения, особенно, если вы новичок в спортзале. Об этом рассказал эксперт-преподаватель Максим Оборин.
"Причиной травм может стать чрезмерная нагрузка. Однако есть упражнения, которые чаще всего приводят к проблемам, — это сложные движения, задействующие большое количество мышц и суставов", — цитирует его "СЭ".
Опасные упражнения:
Это тяжелоатлетическое упражнение популярно в фитнесе, особенно в кроссфите. Оно очень энергоемкое. Если нервная система и опорно-двигательный аппарат не готовы к таким нагрузкам, это чревато травмами шеи, плечевого сустава и поясницы.
Также могут пострадать связки. Поэтому к выполнению рывка стоит подходить постепенно.
Это упражнение крайне полезное. Но оно предполагает: хорошую мобильность тазобедренного сустава; стабильность коленного сустава; подвижность голеностопного сустава.
Если выполнять движение неправильно, это может привести к травме или постепенному развитию дисбаланса.
Чтобы избежать риска, к приседаниям стоит подготовиться с помощью подводящих упражнений.
Становая тяга задействует все тело. Она крайне сложна технически: важно грамотно распределить нагрузку в каждой фазе движения.
Некорректный подход ведет к проблемам со спиной, развитию протрузий и грыж. Упражнение предполагает длительную подготовку к выполнению. Иногда она занимает больше года.
Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.