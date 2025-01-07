Топ-3 самых опасных упражнения для новичка в спортзале

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Некоторые упражнения опасны для самостоятельного выполнения, особенно, если вы новичок в спортзале. Об этом рассказал эксперт-преподаватель Максим Оборин.

Фото: freepik by racool-studio спорт

"Причиной травм может стать чрезмерная нагрузка. Однако есть упражнения, которые чаще всего приводят к проблемам, — это сложные движения, задействующие большое количество мышц и суставов", — цитирует его "СЭ".

Опасные упражнения:

Рывок

Это тяжелоатлетическое упражнение популярно в фитнесе, особенно в кроссфите. Оно очень энергоемкое. Если нервная система и опорно-двигательный аппарат не готовы к таким нагрузкам, это чревато травмами шеи, плечевого сустава и поясницы.

Также могут пострадать связки. Поэтому к выполнению рывка стоит подходить постепенно.

Приседания

Это упражнение крайне полезное. Но оно предполагает: хорошую мобильность тазобедренного сустава; стабильность коленного сустава; подвижность голеностопного сустава.

Если выполнять движение неправильно, это может привести к травме или постепенному развитию дисбаланса.

Чтобы избежать риска, к приседаниям стоит подготовиться с помощью подводящих упражнений.

Становая тяга

Становая тяга задействует все тело. Она крайне сложна технически: важно грамотно распределить нагрузку в каждой фазе движения.

Некорректный подход ведет к проблемам со спиной, развитию протрузий и грыж. Упражнение предполагает длительную подготовку к выполнению. Иногда она занимает больше года.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

