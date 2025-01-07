Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес

Спортивный консультант Галина Прокопьева рассказала о неожиданном способе похудеть.
Сжигать калории, по ее словам, поможет личная гигиена и уход за собой
В процессе принятия душа, укладки волос и умывания работают разные группы мышц, которые обеспечивают четкие движения.
Основная нагрузка идет на руки и грудной отдел, работают и другие зоны — к примеру, шея.
"Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой", — цитирует эксперта "СЭ".
Кстати, сжечь калории можно просто помыв посуду. Ежедневное такое занятие позволит потратить 180 дополнительных килокалорий, добавила спортивный консультант.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.