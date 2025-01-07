Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Эти неожиданные продукты идеально фиксирует брови!
Какая температура на Луне? Изучаем экстремальные перепады
Найдено единственное средство, помогающее музыкантам сохранить слух
Европа закупает рекордные объёмы СПГ у России
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир
Бархатные муравьи обладают ядом, сравнимым со швейцарским армейским ножом
Готовим лисички правильно: как избежать ошибок
Как ускорить рост волос: 7 секретов, которые стоит узнать

Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес

Спорт

Спортивный консультант Галина Прокопьева рассказала о неожиданном способе похудеть.

Девушка
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Сжигать калории, по ее словам, поможет личная гигиена и уход за собой

В процессе принятия душа, укладки волос и умывания работают разные группы мышц, которые обеспечивают четкие движения.

Основная нагрузка идет на руки и грудной отдел, работают и другие зоны — к примеру, шея.

"Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой", — цитирует эксперта "СЭ".

Кстати, сжечь калории можно просто помыв посуду. Ежедневное такое занятие позволит потратить 180 дополнительных килокалорий, добавила спортивный консультант.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир
Бархатные муравьи обладают ядом, сравнимым со швейцарским армейским ножом
Готовим лисички правильно: как избежать ошибок
Как ускорить рост волос: 7 секретов, которые стоит узнать
Как определить свой тип телосложения: простые методы и их значение
Скрипит деревянная кровать: решаем проблему за 10 минут
Toyota bZ4X 2025: скромное, но успешное возвращение
Denza B5: внедорожный гибридный кроссовер от BYD выходит на международный рынок
Упрямство на максимум: собаки, которые не уступают кошкам
Привыкание к антибиотикам: невидимая угроза, нависшая над миром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.