Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес

Спортивный консультант Галина Прокопьева рассказала о неожиданном способе похудеть.

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Сжигать калории, по ее словам, поможет личная гигиена и уход за собой

В процессе принятия душа, укладки волос и умывания работают разные группы мышц, которые обеспечивают четкие движения.

Основная нагрузка идет на руки и грудной отдел, работают и другие зоны — к примеру, шея.

"Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой", — цитирует эксперта "СЭ".

Кстати, сжечь калории можно просто помыв посуду. Ежедневное такое занятие позволит потратить 180 дополнительных килокалорий, добавила спортивный консультант.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

