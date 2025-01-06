Загитова рассказала, какое новогоднее пожелание загадала для самой себя

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась своими новогодними пожеланиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алина Загитова

В интервью "РИА Новости Спорт" спортсменка огорошила признанием, что хочет работать ещё больше.

В этом сезоне Загитова активно ведёт влоги для Первого канала, где делится впечатлениями от различных соревнований по фигурному катанию. Она общалась с участниками контрольных прокатов, этапов Гран-при России и чемпионата России в Омске.

Во время новогодних праздников Алину Загитову можно увидеть в шоу "Лебединое озеро" в Санкт-Петербурге, где она исполняет роль Одиллии — Чёрного лебедя. В 2024 году она впервые попробовала себя в качестве продюсера ледового шоу, представив постановку "Хранители времени" в Казани в честь Дня республики Татарстан.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

