Считаешь калории? Эксперты назвали роль отслеживания питания для снижения веса

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Вы наконец-то решили начать свой путь к снижению веса, но что дальше? Кажется, все сходятся во мнении, что отслеживание потребления пищи — это необходимость. Ниже обсудим причины, по которым вам следует приобрести эту привычку.

Фото: Freepik is licensed under Free license Талия

Неважно, какова ваша мотивация к снижению веса — хотите ли вы просто привести свое тело в тонус или стать более здоровым в целом — знание того, из чего состоит ваш рацион, станет отличной отправной точкой, которая позволит вам оценить свой прогресс с течением времени, пишет shop. bodybuilding.com.

Осознанность привычек в пище

Отслеживание своих пищевых привычек, будь то с помощью приложения для отслеживания потери веса или пищевого журнала, приводит к повышению уровня осведомленности. Вы узнаете количество потребляемых калорий, откуда они берутся, едите ли вы слишком мало или слишком много, как лучше сбалансировать свои макронутриенты и многое другое. С такими знаниями вы сможете легче вносить коррективы и достигать своих целей в питании в кратчайшие сроки.

Ответственность

Она поможет вам поддерживать последовательность.

Мониторинг своих пищевых привычек позволит вам увидеть, насколько старательно вы придерживались своих первоначальных планов по снижению веса.

Более точный подсчет

Большинство людей думают, что они завтракали, обедали и ужинали. Однако, похоже, они забывают о маленьких перекусах, которые они перехватывали по пути. Вот где отслеживание еды спасает день, поскольку оно рисует реалистичную картину того, что вы едите.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

