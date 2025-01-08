Секрет красоты раскрыт: названы самые важные добавки для организма

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3:54
Спорт

Если вы работаете в индустрии здоровья и фитнеса или просто выглядите относительно здоровым и подтянутым, вас, вероятно, спрашивали: "Какую добавку мне принимать, чтобы стать такой же?" Слишком много людей в замешательстве, они хотят верить, что ответ находится всего в одной таблетке или порошке.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Преимущества мультивитаминов

Ни одна добавка не может полностью компенсировать плохое питание или образ жизни, но эти вспомогательные вещества (или "кофакторы") могут помочь сделать процессы в вашем организме оптимальными.

Эти питательные вещества также пользуются повышенным спросом, когда физиологические процессы вашего организма подвергаются стрессу, например, в ответ на интенсивные тренировки, диету, периоды роста или атаки иммунной системы, и это лишь некоторые из них.

Разумно разработанный поливитамин должен содержать активные ингредиенты, которые, как показано, значительно повышают циркулирующие уровни биологически активных форм следующих витаминов и минералов:

  • Витамин A
  • Витамин D
  • Витамин E
  • Витамин K
  • Витамин C
  • Витамины B1, B2, B3, B5, B6, B12
  • Биотин
  • Холин
  • Фолат
  • Кальций
  • Хлорид
  • Хром
  • Медь
  • Йод
  • Железо
  • Магний
  • Марганец
  • Молибден
  • Фосфор
  • Калий
  • Селен
  • Натрий
  • Цинк

Преимущества Витамина D

Было доказано, что использование от 4000 МЕ до примерно 8500 МЕ в день оказывает значительное и полезное влияние на показатели эффективности упражнений. Большинство мультивитаминов содержат 600–1000 МЕ, если не больше.

И даже если вы принимаете добавку витамина D, все равно выходите на солнце.

Протеиновый порошок 

Белок — единственное основное питательное вещество, которое стимулирует синтез мышечного белка, процесс, посредством которого ваше тело восстанавливает и наращивает мышцы. Но он также улучшает чувствительность к инсулину и контроль уровня глюкозы в крови, поддерживает здоровое кровяное давление и воспалительную реакцию, снижает возрастные или вызванные бездействием потери мышечной массы и силы и имеет решающее значение для крепкой иммунной системы. Кроме того, белок увеличивает сжигание калорий (термогенез) и снижает чувство голода больше, чем углеводы или жиры.

В сочетании с диетой с ограничением калорий добавление белка также увеличивает потерю жира и веса и снижает потерю сухой массы тела.

На современном рынке есть множество вариантов, где вы можете получить свой белок: молочные продукты, яйца, курица или другие источники животного происхождения, овощи (соя, рис, тыква и т. д.), рыба, водоросли, такие как спирулина, — этот список можно продолжать и продолжать. 

Большинство исследований поддерживают потребление не менее 20 граммов сыворотки белка на порцию, по крайней мере один раз, но, возможно, и несколько раз в день. Чтобы помочь снизить аппетит и снизить реакцию глюкозы в крови на прием пищи, выпивайте сывороточный коктейль не менее чем за 30 минут до еды. Во время тренировок на самом деле нет неправильного или окончательно правильного времени для потребления сыворотки: до, во время или после тренировки. Каждое время имеет свою потенциальную пользу в зависимости от других факторов. Главное, что потребление сыворотки во время тренировок может усилить положительный эффект от тренировок, пишет shop.bodybuilding.com.

Важно, перед приемом любых добавок нужно обязательно заранее проконсультироваться с врачом. 

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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