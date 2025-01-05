Боец Хасан Мгайя скончался после боя в возрасте 29 лет

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27 декабря в Дар-эс-Саламе состоялся бой в лёгком весе между Хасаном Мгайей и его соотечественником Полом Элиасом. В ходе поединка Мгайя потерпел поражение нокаутом, получив серьезные травмы.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

Боксер был экстренно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался 30 декабря 2024 года. Всемирная боксерская ассоциация (WBC) выразила соболезнования семье и друзьям Мгайи, пишет Aikyn. kz.

Всемирная боксерская ассоциация с глубоким прискорбием сообщила, что любимый всеми чемпион Хасан Мгайя ушел из жизни 30 декабря 2024 года из-за травм, полученных в бою 27 декабря. Вся команда WBC и президент Маурисио Сулейман искренне соболезнуют семье и друзьям Хасана, говорится в заявлении WBC.

29-летний Мгайя за свою карьеру провел девять профессиональных боев, в которых одержал три победы, четыре раза побеждал своего соперника и дважды завершал поединки вничью.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

