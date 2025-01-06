Самая популярная в мире добавка: как креатин влияет на мозг?

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Возможно, одна из самых широко изученных и используемых добавок в мире, креатин часто рекламируется за его способность улучшать спортивные результаты. Но знаете ли вы, что креатин также оказывает сильное влияние на работу мозга?

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Понимание этой его функции действительно не должно отходить на второй план. Так что, если вы не хотите воплотить в себе стереотип туповатого бодибилдера, будьте внимательны!

Важно, что без креатина ваши клетки не смогли бы производить или эффективно использовать энергию. Вот почему добавка креатина имеет такую хорошую репутацию.

Недавние результаты исследований подтверждают, что система креатина/фосфокреатина физиологически важна для оптимального функционирования мозга взрослого человека. Более того, относительные уровни креатина и фосфокреатина в мозге считаются надежными индикаторами умственной деятельности.

Другими словами, чем больше креатина в вашем мозге, тем лучше он работает, сообщает shop. bodybuilding.com.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

