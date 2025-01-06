Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведи в январе: леса Подмосковья таят опасность
Потенциал исчерпан — Украина получила от международных фондов более 300 млрд долларов
Усы кошки: зачем они нужны и как влияют на её жизнь
В Дубай из России: доступные билеты для туристов из столицы и регионов
Космическая конвейерная лента: как галактики сохраняют жизнь
Досвечивание комнатных растений зимой: необходимость или прихоть?
Всего пару капель этого ингредиента, и обычная яичница-болтунья станет пышнее и интереснее на вкус
Метапневмовирус: редкий гость, который заставил Китай насторожиться
Как сделать домашнюю библиотеку? Следуйте этим рекомендациям

Самая популярная в мире добавка: как креатин влияет на мозг?

1:07
Спорт

Возможно, одна из самых широко изученных и используемых добавок в мире, креатин часто рекламируется за его способность улучшать спортивные результаты. Но знаете ли вы, что креатин также оказывает сильное влияние на работу мозга?

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Понимание этой его функции действительно не должно отходить на второй план. Так что, если вы не хотите воплотить в себе стереотип туповатого бодибилдера, будьте внимательны!

Важно, что без креатина ваши клетки не смогли бы производить или эффективно использовать энергию. Вот почему добавка креатина имеет такую хорошую репутацию.

Недавние результаты исследований подтверждают, что система креатина/фосфокреатина физиологически важна для оптимального функционирования мозга взрослого человека. Более того, относительные уровни креатина и фосфокреатина в мозге считаются надежными индикаторами умственной деятельности.

Другими словами, чем больше креатина в вашем мозге, тем лучше он работает, сообщает shop. bodybuilding.com.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Таиланде посреди моря лодочник и туристы не смогли договориться о цене
Туризм
В Таиланде посреди моря лодочник и туристы не смогли договориться о цене Аудио 
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
Медведи в январе: леса Подмосковья таят опасность
Потенциал исчерпан — Украина получила от международных фондов более 300 млрд долларов
Усы кошки: зачем они нужны и как влияют на её жизнь
В Дубай из России: доступные билеты для туристов из столицы и регионов
Космическая конвейерная лента: как галактики сохраняют жизнь
Досвечивание комнатных растений зимой: необходимость или прихоть?
Всего пару капель этого ингредиента, и обычная яичница-болтунья станет пышнее и интереснее на вкус
Самая популярная в мире добавка: как креатин влияет на мозг?
Метапневмовирус: редкий гость, который заставил Китай насторожиться
Как сделать домашнюю библиотеку? Следуйте этим рекомендациям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.