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Квинси Промес: возвращение, которое может усилить Спартак

1:23
Спорт

Бывший главный тренер московского "Спартака" Александр Тарханов выразил уверенность в том, что возвращение нападающего Квинси Промеса в команду может усилить её шансы на чемпионство.

Квинси Промес
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квинси Промес

Для нынешнего "Спартака" Промес будет полезен, заявил Тарханов. Хотя он пропустил много времени, его форма будет зависеть от того, как он пройдёт сборы и сыграет в товарищеских матчах.

"Но если Квинси пройдёт сборы, сыграет в товарищеских матчах и сможет набрать форму — то это будет отлично для "Спартака". С Промесом их шансы на чемпионство точно вырастут", — сказал Тарханов, которого цитирует "РБ Спорт".

Промес был игроком "Спартака" с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 годы. В 2017 году он помог команде завоевать золотые медали чемпионата России и Суперкубок страны, а в 2022 году стал обладателем Кубка России. В настоящее время нидерландец играет за "Дубай Юнайтед".

В марте 2024 года Промес был задержан в Дубае по запросу властей Нидерландов. На родине футболиста приговорили к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Юнайтед» из Дубая.

Алекса́ндр Фёдорович Тарха́нов (6 сентября 1954, пос. Казахстан (ныне — г. Аксай), Бурлинский район, Западно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — советский футболист, полузащитник и нападающий. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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