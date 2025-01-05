Чистая кожа и стройная фигура: что для этого нужно контролировать в питании?

Для многих целей в области здоровья и фитнеса здоровое питание играет решающую роль. Часто люди обращаются к отслеживанию калорий, макронутриентов и многого другого в приложениях для фитнеса и питания. Однако исследования показывают, что для некоторых людей это тотальное отслеживание всего может привести к проблемам с психическим здоровьем.
Вместо того чтобы измерять и пытаться оценить наиболее подходящий ингредиент при домашней готовке, попробуйте отслеживать всего несколько питательных веществ. Для большинства людей отслеживания только клетчатки, белка и добавленного сахара может быть достаточно, чтобы внести большие изменения.
Потребление белка — одна из категорий продуктов, в которых большинство взрослых достигают "рекомендуемого" количества. В зависимости от возраста женщины чаще, чем мужчины, потребляют меньше белка или немного меньше рекомендуемого минимума.
Рекомендуемое суточное количество (RDA) белка составляет 0,8 г/кг/день. Помните, что это минимальное количество, и оно не учитывает уровень активности. Эта рекомендация не менялась более 40 лет, и исследования показывают, что более высокое потребление белка может быть более полезным (7,8).
Добавленный сахар — это категория, которую легко переборщить, поскольку сахар добавляется во многие продукты для улучшения сохранности, улучшения вязкости, текстуры, плотности и цвета пищи или улучшения вкусовых качеств некоторых продуктов.
Каждый грамм сахара содержит четыре калории, поэтому диета в 2000 калорий в день должна содержать менее 50 граммов сахара.
Избегайте продуктов и напитков, в которых 10 или более процентов калорий поступает из сахара, пишет shop. bodybuilding.com.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
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