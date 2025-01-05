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Улучшает силу и равновесие: что на самом деле означает понятие функциональная тренировка?

1:32
Спорт

Из многих типов спортивных занятий "функциональная тренировка" вызывает самое неоднозначное и запутанное определение. Она, якобы, улучшает силу, гибкость, равновесие, координацию и повседневную активность, одновременно снижая риск травм и потери мышечной массы, хотя традиционная тренировка справляется с этим не хуже. Но какое упражнение является нефункциональной тренировкой?

Фитнес-тренер Карина Ходова
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Фитнес-тренер Карина Ходова

Функциональная тренировка — это физический интервенционный подход, который способствует повышению производительности человека в соответствии с индивидуальными целями в спорте, повседневной жизни, реабилитации или фитнесе и учитывает специфику задачи и уникальные качества каждого человека.

Эксперты признают, что многие различные стили тренировок, такие как бодибилдинг, можно считать функциональными. Их главный момент в определении функциональной тренировки заключается в том, что она сосредоточена вокруг индивидуальных целей и потребностей, а не на использовании определенного оборудования, плоскостей движения или суставов.

Это означает, что конкретное упражнение может иметь определенную степень функциональности для человека в зависимости от того, насколько оно приближает его к цели в рамках его потребностей. Одно и то же упражнение может быть более функциональным для одного человека и менее функциональным для другого, пишет shop. bodybuilding.com.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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