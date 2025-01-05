От инвалидной коляски к свободному движению: путь 69-летней бразильянки Ане Марии да Силвы

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В 2024 году, в возрасте 69 лет, Ане Мария да Силва из бразильского Сан-Паулу приняла решение заняться плаванием, несмотря на свой лишний вес. Это было её личным и важным шагом к улучшению здоровья, который она сделала по совету врача.

Фото: commons.wikimedia.org by Memasa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Инвалидная коляска

В 2020 году из-за проблем с коленями Ане Мария оказалась в инвалидной коляске, что заставило её переосмыслить своё отношение к телу. Под наблюдением медицинских специалистов она начала проходить сеансы инфильтрации колена гиалуроновой кислотой, что позволило ей покинуть коляску уже в 2022 году, рассказала женщина бразильскому изданию saude.abril.com.br.

В рамках ВШПО (Высшей школы физической подготовки) Ане Мария шесть недель посещала занятия по укреплению мышц, а затем записалась в местный тренажерный зал, где тренируется три раза в неделю. Это позволило ей без труда подниматься по лестнице и вновь ощутить свободу ходьбы.

Недавно она достигла нового рубежа, сбросив три килограмма веса, один из которых был лишним. Это достижение заставило её поверить, что никогда не поздно начать всё сначала, даже если тебе уже немало лет.

Упражнения не только помогают похудеть и стать сильнее, но и улучшают качество жизни, позволяя стареть здоровым и счастливым. Укрепление мышц — это основа этого процесса.

Силовые тренировки и плавание принесли Ане Марии не только физическую, но и эмоциональную пользу. Преодоление ограничений и обретение независимости изменило её взгляд на мир.

Её послание всем: не останавливайтесь, независимо от вашего состояния, всегда можно найти способы улучшить своё тело. Под руководством медицинских специалистов и с помощью настойчивости можно достичь результатов, которые раньше казались невозможными. Если она смогла, то и вы сможете!

Уточнения

Инвалидное кресло-коляска — средство передвижения для людей, не имеющих возможности двигаться как временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, также для передвижения пожилых людей, которые не способны долго идти пешком, но способных находиться в сидячем положении.





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