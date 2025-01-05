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Фантастическое упражнение для красивых ягодиц : как облегчить болгарские сплит-приседания?

2:35
Спорт

На протяжении десятилетий болгарские сплит-приседания считались одним из самых изнурительных и болезненных упражнений — и на то были веские причины. Благодаря поднятой задней ноге обширный диапазон движения упражнения делает каждое повторение долгим и интенсивным.

приседания
Фото: freepik
приседания

Это фантастические и эффективные упражнения для мышечной силы, гипертрофии, стабильности и подвижности. Следующие советы не сделают их менее изнурительными.

Тем не менее, правильно настроившись, найдя свою любимую вариацию и осознанно выбирая мышцы, которые вы хотите подчеркнуть, вы захотите делать их еженедельно!

Правильная стойка

Если вы поставите переднюю ногу слишком высоко, ваш диапазон движения будет сильно ограничен, и это будет неудобно. Если вы поставите переднюю ногу слишком близко, ваша передняя пятка может оторваться от пола, заставив вас почувствовать сильное давление в переднем колене. Это две стандартные ошибки при подготовке, из-за которых многие люди могут отказаться от этого упражнения.

Отличный совет по подготовке — начать с того, чтобы сесть на скамью или на поверхность, куда будет стоять ваша задняя нога. Затем вытяните переднюю ногу, поставив пятку на пол и подняв пальцы вверх. Наконец, встаньте, оставив переднюю пятку точно там, где она была, и поставьте заднюю ногу на скамью.

Выберите свой вариант

Когда вы думаете о болгарских сплит-приседаниях, обычно на ум приходит удержание пары гантелей. Однако это упражнение имеет множество вариантов нагрузки и разновидностей, таких как свободные веса и тренажеры. Некоторые креативные вариации могут сделать упражнение более приятным, если вы делали его только с гантелями.

Не пропускайте это упражнение

Болгарские сплит-приседания должны быть частью программы каждого, потому что они практичны и предлагают множество вариаций. Они могут быть великолепны в качестве основного тренировочного подъема, особенно если вы ищете подъем, который не нагружает так сильно, как типичный присед или становая тяга, поскольку он в основном односторонний. Убедитесь, что вы правильно подготовились, выберите интересную и соответствующую потребностям вариацию и сделайте акцент на мышцах, которые вы хотите тренировать, пишет shop. bodybuilding. com.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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