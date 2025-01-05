Стать в 2025 году стройнее и здоровее: избавьтесь от этих привычек, которые мешают похудеть
Если вы в 2025 году хотите стать стройнее, нужно действовать последовательно, избавляться от вредных привычек и вносить полезные постепенно. Так считает диетолог Людмила Денисенко.
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Похудение
Прощаемся с привычками:
- Вредные перекусы дома. Чипсы, соленые орешки, снэки, сладости, нужно постепенно убирать из дома и не покупать просто так.
- Полежать после приёма пищи. Если сразу после еды упасть на диван, то обмен веществ замедлится.
- Есть много. Даже полезная еда, если есть ее тазиками, становится не такой уж полезной. Желудок привыкает к большим объемам и требует добавки. Порции нужно делать меньше.
- Есть покупную еду. Не только фастфуд, но и готовая замороженная еда содержит очень много соли, жиров.
- Есть под сериал в ускоренном темпе. Насыщение приходит через 20-25 минут после начала трапезы. Если съесть все за пять минут, мозг даже не поймет, что вы сыты, пишет KP. RU.
А вот добавить в образ жизни стоит: тренировки, ходьбу, здоровый сон.
Уточнения
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру