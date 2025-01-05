Стать в 2025 году стройнее и здоровее: избавьтесь от этих привычек, которые мешают похудеть

Если вы в 2025 году хотите стать стройнее, нужно действовать последовательно, избавляться от вредных привычек и вносить полезные постепенно. Так считает диетолог Людмила Денисенко.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Прощаемся с привычками:

Вредные перекусы дома. Чипсы, соленые орешки, снэки, сладости, нужно постепенно убирать из дома и не покупать просто так.

Полежать после приёма пищи. Если сразу после еды упасть на диван, то обмен веществ замедлится.

Есть много. Даже полезная еда, если есть ее тазиками, становится не такой уж полезной. Желудок привыкает к большим объемам и требует добавки. Порции нужно делать меньше.

Есть покупную еду. Не только фастфуд, но и готовая замороженная еда содержит очень много соли, жиров.

Есть под сериал в ускоренном темпе. Насыщение приходит через 20-25 минут после начала трапезы. Если съесть все за пять минут, мозг даже не поймет, что вы сыты, пишет KP. RU.

А вот добавить в образ жизни стоит: тренировки, ходьбу, здоровый сон.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

