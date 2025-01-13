Универсальный тренажер для всех мышц: топ упражнений с фитболом

Хотите красивую осанку, гибкость и крепкие мышцы? Включите в свои тренировки фитбол! Этот мяч с нестабильной поверхностью делает упражнения интересными и максимально эффективными, задействуя мышцы корпуса и стабилизаторы.
Фото: flickr.com by Earl McGehee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гимнастика с фитболом
Преимущества фитбола
Фитбол помогает улучшить баланс, координацию и подвижность суставов, снижая риск травм. Он подойдет для проработки всех мышечных групп, от пресса до спины. Использовать его можно как дома, так и в зале.
Как тренироваться с фитболом
HIIT: выберите 4-6 упражнений, выполняйте каждое 30 секунд с таким же временем отдыха, повторяйте 3-4 круга.
Круговую тренировку: выполняйте по 8-20 повторений каждого упражнения, отдыхая 1-2 минуты между кругами.
Лучшие упражнения с фитболом
Складной нож
Тренирует пресс и бедра. В положении планки катите мяч ногами к рукам, затем возвращайтесь обратно.
Подъем таза
Прорабатывает ягодицы и подколенные сухожилия. Лежа на спине, ставьте ноги на мяч, подтягивайте его к себе, затем выпрямляйте ноги.
Мертвый жук
Учит удерживать стабильность корпуса. Лежа на спине, держите мяч между коленями и руками, опускайте противоположные руку и ногу.
Передача мяча
Тренирует пресс, внутреннюю часть бедер и рук. Лежа на спине, передавайте мяч из рук в ноги и обратно.
Отжимания с фитболом
Усложненные отжимания: ноги на мяче, руки на полу. Работают пресс, грудь и плечи.
Приседания у стены
Ставьте мяч между спиной и стеной, опускайтесь до параллели бедер с полом.
Повороты корпуса
Прорабатывают косые мышцы. Лежа на мяче спиной, перекатывайтесь с плеча на плечо, удерживая прямую линию корпуса.
Подъем таза на одной ноге
Укрепляет ягодицы и устраняет мышечный дисбаланс. Поднимайте бедра, опираясь одной ногой на мяч.
Подъем плеч
Улучшает осанку и укрепляет стабилизаторы плеч. Лежа животом на мяче, разводите руки в стороны.
Выкатывание мяча
Развивает пресс. Ставьте руки на мяч, перекатывайте его вперед, сохраняя ровную спину.
Как выбрать фитбол
Размер мяча зависит от роста:
до 155 см — 45 см.
155-170 см — 55 см.
170-185 см — 65 см.
выше 185 см — 75 см.
При посадке угол между бедром и голенью должен быть 90 градусов.
Использование фитбола в тренировках
Фитбол заменяет скамью, добавляет интенсивность в упражнения с весами и служит утяжелителем в динамических упражнениях. Он делает тренировки разнообразнее и эффективнее, помогая быстрее достичь результатов.
Уточнения
Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.