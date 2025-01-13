5 упражнений, которые помогут сделать плечи шире: секреты быстрой трансформации

2:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Развитые плечи — основа красивой фигуры и крепкого здоровья. Они участвуют практически во всех движениях, помогают поддерживать осанку и предотвращают травмы. Хотите узнать, как быстро укрепить плечевой пояс с помощью простых упражнений? Мы подготовили эффективный план тренировок с гантелями, штангой, на турнике и брусьях.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина выполняет подтягивания

Анатомия плечевого пояса

Чтобы тренировки были эффективными, важно понимать, как устроены плечи. Основные мышцы:

Дельтовидные (передний, средний, задний пучки): они отвечают за движения рук вперед, в стороны и назад.

(передний, средний, задний пучки): они отвечают за движения рук вперед, в стороны и назад. Трапециевидные: участвуют в стабилизации плеч и движении лопаток.

участвуют в стабилизации плеч и движении лопаток. Мышцы ротаторной манжеты: обеспечивают стабильность и гибкость плечевого сустава.

Разминка перед тренировкой

Перед силовой нагрузкой обязательно сделайте разминку. Это улучшит кровообращение и снизит риск травм. Подойдут:

Круговые движения руками.

Упражнения с легкими гантелями или резиновым жгутом.

Легкая кардионагрузка (бег на месте, прыжки).

Всего 10–15 минут разминки — и вы готовы к нагрузкам!

Упражнения для плеч

Гантели

Жим гантелей сидя/стоя.

Подъемы рук в стороны.

Передние подъемы.

Разведения гантелей в наклоне для задних пучков.

Штанга

Армейский жим.

Тяга к подбородку.

Жим из-за головы.

Турник

Подтягивания широким хватом.

Вариации подтягиваний для разных частей плеч.

Брусья

Отжимания с наклоном корпуса вперед.

Дипы с минимальным наклоном.

Каждое упражнение выполняйте в 3–4 подхода по 8–12 повторений.

Восстановление и питание

После тренировки уделите внимание отдыху и питанию.

Включите в рацион белки (1,6–2,2 г на кг веса) и сложные углеводы.

Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.

Спите 7–9 часов.

Соблюдение этих рекомендаций ускорит рост мышц и повысит вашу энергию.

Типичные ошибки

Пренебрежение разминкой.

Неправильная техника.

Перегрузка без времени на восстановление.

Игнорирование стабилизирующих мышц.

Избегайте этих ошибок, чтобы тренировки приносили только пользу.

Уточнения

Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner - "вертеться, вращаться") — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.

