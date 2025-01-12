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Мороз и спорт: как избежать травм когда суставы замерзают

3:06
Спорт

Мороз — не повод откладывать тренировки. Однако физическая активность на холоде требует особой подготовки. При низких температурах мышцы и суставы становятся более уязвимыми, что увеличивает риск травм. Узнайте, как безопасно тренироваться зимой, чтобы поддерживать форму и избежать неприятных последствий.

Ходьба
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Ходьба

Как холод влияет на тело

  • Снижение кровотока: организм направляет тепло к жизненно важным органам, уменьшая приток крови к конечностям. Это приводит к охлаждению мышц и суставов.
  • Жёсткость тканей: холод снижает эластичность мышц, связок и сухожилий, увеличивая риск растяжений и разрывов.
  • Замедление метаболизма: процессы восстановления после тренировок проходят медленнее, накапливается усталость.
  • Снижение чувствительности: на морозе человек может не заметить микротравмы, что усугубляет их последствия.
  • Уменьшение синовиальной жидкости: суставы хуже смазываются, что повышает риск повреждений и воспалений.

Распространённые травмы зимой

  • Растяжения и разрывы мышц: без разминки резкие движения могут привести к травмам.
  • Вывихи и повреждения суставов: плохая смазка суставов делает их более уязвимыми.
  • Падения: гололёд часто становится причиной переломов и ушибов.
  • Осложнения сердечно-сосудистых заболеваний: холод увеличивает нагрузку на сердце.
  • Переохлаждение: конечности, уши и нос особенно подвержены обморожению.

Подготовка к тренировкам на морозе

Разминка

  • Перед выходом на улицу выполните лёгкие кардиоупражнения, такие как ходьба или бег на месте. Добавьте динамическую растяжку: махи ногами, вращения руками и наклоны.

Правильная одежда

Одевайтесь многослойно:

  • Первый слой: влагоотводящий, чтобы кожа оставалась сухой.
  • Второй слой: утепляющий.
  • Третий слой: защитный, который спасёт от ветра и осадков.

Не забудьте шапку, перчатки и тёплые носки. Для безопасности выбирайте обувь с нескользящей подошвой.

Питание и гидратация

Пейте тёплые напитки до тренировки, чтобы сохранить тепло, и не забывайте пить воду. Углеводы и белки в рационе поддержат уровень энергии и помогут в восстановлении.

После тренировки

  • Переоденьтесь в сухую одежду: это защитит от переохлаждения.
  • Растяжка: она вернёт мышцам эластичность и снизит боль.
  • Тёплый душ: ускоряет кровообращение и расслабляет ткани.
  • Массаж: помогает снять напряжение и вывести продукты распада из мышц.

Основные правила тренировок на холоде

  • Избегайте резких движений и интенсивных нагрузок без разминки.
  • Учитывайте погодные условия и выбирайте подходящую одежду.
  • Прекратите тренировку при первых признаках дискомфорта или переохлаждения.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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