Этот простой комплекс упражнений изменит вашу осанку

Задумывались ли вы, насколько важны равновесие и координация в повседневной жизни? Эти качества не только помогают нам выполнять простые действия, такие как ходьба или стояние, но и критически важны для более сложных задач — от бега до езды на велосипеде. Недостаток равновесия может привести к падениям и травмам, поэтому важно включить соответствующие тренировки в свою фитнес-программу.

Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фитнес-тренировка

Ключевую роль в равновесии играют мышцы кора. Укрепление этой группы мышц позволит вам поддерживать стабильность и хорошую осанку. Но не стоит думать, что мышцы кора — это только пресс. В состав корпуса входят также бедра, плечевой пояс и тазовый пояс. Поэтому лучше всего выполнять упражнения, задействующие все области.

Вот пять упражнений, которые помогут вам укрепить мышцы кора и улучшить координацию:

Конькобежец

Подходы: 4, Повторения: 12

Начните с расставленных ног на ширине бедер, прыгните в сторону и приземлитесь на одну ногу, отводя руки в ту же сторону. Быстро смените направление и повторите. Если нужно, замените прыжок на шаг.

Баланс на одной ноге с наклоном на бицепс

Подходы: 4, Повторения: 6

Встаньте на одной ноге, держите в руках гантели. Поднимите ногу так, чтобы бедро было параллельно полу, и выполните подъем на бицепс. Затем поменяйте ногу.

Становая тяга на одной ноге

Подходы: 4, Повторения: 6

Держите гантель в одной руке и наклоните корпус вперед, подняв другую ногу назад. Вернитесь в исходное положение, сохраняя спину прямой. Повторите для обеих ног.

Гантельный гребок Renegade

Подходы: 4, Повторения: 12

Находясь в высокой планке, поднимайте гантели к груди, чередуя руки. Сохраняйте прямую линию тела.

Обратный выпад для прыжка

Подходы: 4, Повторения: 6

Сделайте шаг назад и согните колени, затем подпрыгните, подняв колено до уровня бедра. Повторите для обеих ног.

Занятия по укреплению равновесия и координации не только сделают вашу жизнь проще, но и повысят уверенность в своих силах.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

