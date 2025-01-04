Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасию Волочкову возмутил гарем многожёнца Ивана Сухова
Почему экология в мегаполисе вредна для кожи и как правильно за ней ухаживать?
Как обеспечить идеальный дренаж для ваших цветочных горшков
Древний пепел Марса может раскрыть секреты жизни на планете
Цены растут, а доходы падают: бедность затягивает чехов в финансовую ловушку
Картофельная запеканка с грибами: рецепт для ленивых безо всяких хлопот с картофелем
Лада-Имидж обновляет прайс — рост цен на оригинальные запчасти
Новогодние расходы бьют по карману туристов — пицца и кока-кола по завышенным ценам
Секреты, которые помогут вам избавиться от сухости губ навсегда

Этот простой комплекс упражнений изменит вашу осанку

Спорт

Задумывались ли вы, насколько важны равновесие и координация в повседневной жизни? Эти качества не только помогают нам выполнять простые действия, такие как ходьба или стояние, но и критически важны для более сложных задач — от бега до езды на велосипеде. Недостаток равновесия может привести к падениям и травмам, поэтому важно включить соответствующие тренировки в свою фитнес-программу.

Фитнес-тренировка
Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фитнес-тренировка

Ключевую роль в равновесии играют мышцы кора. Укрепление этой группы мышц позволит вам поддерживать стабильность и хорошую осанку. Но не стоит думать, что мышцы кора — это только пресс. В состав корпуса входят также бедра, плечевой пояс и тазовый пояс. Поэтому лучше всего выполнять упражнения, задействующие все области.

Вот пять упражнений, которые помогут вам укрепить мышцы кора и улучшить координацию:

Конькобежец

Подходы: 4, Повторения: 12
Начните с расставленных ног на ширине бедер, прыгните в сторону и приземлитесь на одну ногу, отводя руки в ту же сторону. Быстро смените направление и повторите. Если нужно, замените прыжок на шаг.

Баланс на одной ноге с наклоном на бицепс

Подходы: 4, Повторения: 6
Встаньте на одной ноге, держите в руках гантели. Поднимите ногу так, чтобы бедро было параллельно полу, и выполните подъем на бицепс. Затем поменяйте ногу.

Становая тяга на одной ноге

Подходы: 4, Повторения: 6
Держите гантель в одной руке и наклоните корпус вперед, подняв другую ногу назад. Вернитесь в исходное положение, сохраняя спину прямой. Повторите для обеих ног.

Гантельный гребок Renegade

Подходы: 4, Повторения: 12
Находясь в высокой планке, поднимайте гантели к груди, чередуя руки. Сохраняйте прямую линию тела.

Обратный выпад для прыжка

Подходы: 4, Повторения: 6
Сделайте шаг назад и согните колени, затем подпрыгните, подняв колено до уровня бедра. Повторите для обеих ног.

Занятия по укреплению равновесия и координации не только сделают вашу жизнь проще, но и повысят уверенность в своих силах.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления
Красота и стиль
Ногти ослабели после гель-лака? 4 шаги для восстановления Аудио 
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Недвижимость
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
На 30 градусов ниже нормы: арктическая погода парализует США
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
Последние материалы
Древний пепел Марса может раскрыть секреты жизни на планете
Цены растут, а доходы падают: бедность затягивает чехов в финансовую ловушку
Картофельная запеканка с грибами: рецепт для ленивых безо всяких хлопот с картофелем
Лада-Имидж обновляет прайс — рост цен на оригинальные запчасти
Этот простой комплекс упражнений изменит вашу осанку
Новогодние расходы бьют по карману туристов — пицца и кока-кола по завышенным ценам
Секреты, которые помогут вам избавиться от сухости губ навсегда
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Без химии: используйте мяту для борьбы с вредителями на даче
Как сало может быть частью сбалансированного рациона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.