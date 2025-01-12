Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Вероника Степанова жёстко раскритиковала Клаву Коку
Экономисты представили четыре сценария для экономики России в 2025 году
Идеальное средство от запотевших стёкол в автомобиле
Три мифа о кошках, в которые пора перестать верить
Можно ли получить синдром токсического шока от гигиенических прокладок? Разбираемся в вопросе
Продукты для настоящих мужчин: как поддерживать тестостерон с помощью питания
Как посадить грецкий орех на даче без саженцев
Три способа избавиться от короедов: выберите лучший метод
Сущность в виде шарика: на Западе раскрыли самую популярную форму НЛО в прошлом году

Фитнес для беременных: полезные упражнения в воде

3:04
Спорт

Беременность — это время перемен, как физических, так и эмоциональных. Чтобы сохранить форму, облегчить период вынашивания и подготовиться к родам, будущим мамам рекомендуют умеренные физические нагрузки. Одной из лучших форм активности считается аквафитнес — безопасный и полезный вид спорта.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Зачем беременным спорт

Беременность не является противопоказанием для физической активности. Напротив, тренировки помогают улучшить самочувствие и справиться с рядом проблем:

  • Снять отёчность.
  • Уменьшить боли в пояснице, спине, копчике и лобковом симфизе.
  • Повысить выносливость и подготовить мышцы к родам.
  • Ускорить восстановление после рождения малыша.

По словам специалистов, умеренные физические нагрузки снижают риск осложнений и помогают будущим мамам чувствовать себя лучше как физически, так и эмоционально.

Почему аквафитнес — лучший выбор

Занятия в воде — идеальный вариант для беременных, так как вода смягчает движения, снимает напряжение и уменьшает нагрузку на суставы. Упражнения под водой прорабатывают основные группы мышц, улучшая гибкость, выносливость и координацию.

Водная среда делает упражнения комфортными даже для тех, кто раньше не занимался спортом. А умеренная интенсивность занятий и плавные движения снижают риск травм или перенапряжения.

Влияние аквафитнеса на эмоциональное состояние

Вода обладает расслабляющим эффектом, что особенно важно для женщин в период беременности. Занятия помогают уменьшить уровень гормонов стресса и способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение.

Кроме того, групповые тренировки дают возможность общаться с другими будущими мамами, делиться опытом и получать поддержку. Это создаёт положительный эмоциональный фон и укрепляет психологическую устойчивость.

Главные правила аквафитнеса для беременных

  • Консультация с врачом: перед началом занятий важно убедиться в отсутствии противопоказаний.
  • Комфортные условия: температура воды должна быть около +30 °C, чтобы избежать стресса для организма.
  • Безопасные упражнения: исключите резкие движения, прыжки и интенсивные нагрузки.
  • Слушайте своё тело: при малейшем дискомфорте, одышке или головокружении занятия следует прекратить.

Когда стоит воздержаться от занятий

Заниматься аквафитнесом не рекомендуется при:

  • Аллергии на хлорку в воде.
  • Угрозе выкидыша или сильном токсикозе.
  • Инфекционных заболеваниях мочеполовой системы.

Аквафитнес — это возможность сохранить здоровье и подготовиться к родам, делая процесс беременности более комфортным. Регулярные тренировки помогут не только физически, но и эмоционально справиться с этим важным этапом жизни.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Наука и техника
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана Аудио 
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут
Недвижимость
Как избавиться от накипи в чайнике за пару минут Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Продукты для настоящих мужчин: как поддерживать тестостерон с помощью питания
Как посадить грецкий орех на даче без саженцев
Три способа избавиться от короедов: выберите лучший метод
Сущность в виде шарика: на Западе раскрыли самую популярную форму НЛО в прошлом году
Фруктовая разгрузка: как правильно выбирать и употреблять фрукты во время снижения веса
Фитнес для беременных: полезные упражнения в воде
5 сортов баклажанов для суровых условий: выбирайте лучший
Как сделать кожу гладкой: лучшие средства от растяжек
Губы будут мягкими и нежными. Вот как за ними ухаживать зимой
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.